Risultato a occhiali tra Alessandria e Lucchese

Alessandria (Alessandria 0 – Lucchese 0) – Un pari che muove la classifica. L’Alessandria, dopo il ko interno contro il Pro Piacenza di domenica scorsa, questa volta al “Moccagatta”, terza giornata di andata del campionato di Serie C Girone A, pareggia a reti bianche contro la Lucchese e guadagna un punto che porta i Grigi a quota 4 assieme a Pro Piacenza e Pisa.

Piemontesi in campo con un 3-4-1-2: mister D’Agostino schiera Cucchietti; Gjura, Prestia, Agostinone; Delvino, Maltese, Gatto, Badan; Bellazzini; Sartore, Santini.

La Lucchese di mister Favarin risponde con un 3-5-3: Falcone; Gabbia, Martinelli, De Vito; Martinelli, Greselin, Mauri, Provenzano, Favale; De Feo, Sorrentino.

Grigi subito in palla già dai primi minuti: Gjura calcia a colpo sicuro sugli sviluppi di un calcio d’angolo trovando la respinta da parte delle retroguardia toscana. I Grigi spingono non sempre sono precisi. La gara è interessante ma con poche, vere azioni da gol.

La ripresa è più frizzante. Al 4’ la Lucchese colpisce in pieno la traversa con Greselin, la difesa alessandrina spazza via. Al 10’ è invece la compagine mandrogna a rendersi pericolosa: Sartore si infila lateralmente in area di rigore avversaria e spara su Falcone che si salva in angolo.

D’Agostino prova poi a cambiare le carte in tavola inserendo Talamo al posto di Bellazzini e passando ad un 3-4-3.

Nel finale i Grigi provano a spingere sull’acceleratore. Al 37’ arriva una bella punizione per i Grigi, poi sciupata sul fondo da Maltese. Poi è Cucchietti a salvare tutto all’85’ sul tiro di Isufaj.

La partita non fa poi registrare altri episodi e termina sullo 0-0 con poche emozioni.

L’Alessandria sale a quota 4 punti, in settima posizione. La Lucchese si porta a 5, in quinta posizione.

Alessandria (3-4-1-2): Cucchietti; Gjura (30’st De Luca), Prestia, Agostinone; Delvino, Gatto, Maltese, Badan; Bellazzini (17’st Gazzi); Sartore (18’st Talamo), Santini. A disp.: Pop, Zogkos, Scatolini, Gerace, Sbampato, Fissore,Usel, Cottarelli, Rocco. All.: D’Agostino

Lucchese (3-5-2): Falcone; Martinelli, Gabbia, De Vito; Lombardo, Greselin, Mauri, Provenzano (27’st Bernardini), Favale; De Feo (23’st Isufaj), Sorrentino (22’st Bortolussi). A disp.: Aiolfi, Palumbo, Castagna, Cardore, Santovito, Jovanovic, Palmese, Strechle, Bacci. All.: Favarin

Arbitro: De Angeli di Abbiategrasso

Ammoniti: Delvino, Mauri, Favale, Lombardo

Spettatori: 600 paganti, 900 abbonati.