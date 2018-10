Calcio minore: finalmente la Novese vince

Alessandria – Nel campionato di Eccellenza, girone B, quarta giornata di andata, domenica non molto positiva per le compagini alessandrine. Il Calcio Derthona, fuori casa, ha pareggiato per 2-2 contro Alfieri Asti, un punto che porta i bianconeri a quota 7, al centro della classifica, mentre il Castellazzo ha ceduto le armi, in casa, ai cuneesi del Moretta. Per i Biancoverdi il campionato si sta facendo sempre più complicato con un solo punto racimolato in quattro gare e l’ultimo posto in classifica assieme all’Alfieri Asti.

In Promozione, Girone D, quarta giornata, prosegue l’inarrestabile corsa dell’Hsl Derthona. I Leoncelli hanno vinto per 3-2 anche in casa del Pro Villafranca dopo essere andati sotto per 2-0. Davvero una schiacciasassi la compagine di mister Pellegrini che si trova da sola al comando a quota 12 punti, a punteggio pieno.

È andato alla Gaviese, 1-0, il derby con l’Arquatese Val Borbera. Bene anche l’Acqui, i Termali si sono imposti per 2-1 in casa del Santa Rita mentre la Valenzana Mado è malamente caduta in casa del Trofarello, 5-0.

In Prima Categoria girone E, quarta di andata, bene l’Asca che ha vinto per 3-0 fuori casa contro il Tassarolo. I Gialloblu sono primi in classifica assieme al Castelnuovo Belbo che si è imposto per 2-0 contro il Calliano.

Gli altri risultati sono stati: Castelnovese Castelnuovo – Pozzolese 0-1, Felizzano – Savoia Fbc 5-1, Fulvius – Canottieri Alessandria 2-2, Libarna – Spartak San Damiano 1-1, Luese – San Giuliano Nuovo 2-3, Ovadese Silvanese – Monferrato 4-1.

In Seconda Categoria, girone I, terza di andata, Caresana Calcio – Buttiglierese 1-2, Casalnoceto – Molinese 1-1, Cisterna d’Asti – Valfenera 0-0, Fortitudo F.O. – Quargnento Dilettanti 3-2, Mezzaluna – Don Bosco Asti 1-1, Pizzeria Muchacha – Viguzzolese 1-4, Solero – Don Bosco Alessandria 2-1.

Nel Girone L, terza di andata, vittoria casalinga del Sexadium per 3-0 contro la Polisportiva Casalcermelli. La squadra di Sezzadio resta, così, in testa a 9 punti assieme alla Capriatese che ha battuto la Vignolese per 1-0. Prima vittoria per la Novese che ha battuto fuori casa il Garbagna per 2-1 e conquistato, così, i primi tre punti del campionato.

Gli altri risultati sono stati Cassano Calcio – Cassine 2-0, Deportivo Acqui Fbc 2003 – Mornese 4-0, G3 Real Novi – Spinetta Marengo 0-1, Pro Molare – Pol. Frugarolese 2-2.

In Terza Categoria, infine, seconda di andata, in classifica comandano Ovada, vittoriosa 3-2 in casa dello Sporting 2015, Boschese, 4-1 in casa della Serravallese, e Sardigliano che ha battuto 2-1 fuori casa il Lerma.

Gli altri risultati: San Giuliano Vecchio – Aurora 0-1, Stazzano Calcio – Tiger Novi 2-1, Valmilana – Villaromagnano 3-0 e Sale – Audax Orione San Bernardino 1-2.