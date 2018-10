Detenuto nasconde la droga nelle mutande dopo il colloquio coi familiari

San Michele (AL) – Aveva nascosto la droga nelle mutande dopo il colloquio con i familiari. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi nel carcere di San Michele e a finire nei guai è stato un giovane detenuto italiano di 30 anni che aveva abilmente nascosto un ingente quantitativo di stupefacenti, senza inizialmente farsi notare, ma la cosa non è sfuggita agli addetti del servizio di vigilanza e coordinamento dei colloqui che lo hanno subito bloccato sequestrandogli la droga. L’episodio è stato segnalato da Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp, Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria che, nella nota, ha poi aggiunto: “All’esterno del carcere forse non ci si rende conto di cosa significhi il consumo di stupefacenti da parte dei detenuti e quale danno procuri in realtà non solo al personale, poi costretto a subire insulti e violenza, ma anche per la società che riceve dal carcere soggetti non recuperati”.