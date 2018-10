Ladri fanno saltare il bancomat con una mina e fuggono con la cassa

Cerrina Monferrato (AL) – Ladri in azione nel casalese questa notte. Verso le 2.30, a Cerrina, alcuni malviventi hanno fatto saltare lo sportello bancomat della Cassa di Risparmio di Alessandria in Via Nazionale 36. Secondo alcune testimonianze erano in tre i quali, arraffata la cassa, si sono dati alla fuga a bordo di un furgone Fiat Fiorino bianco. L’esplosione ha causato una forte scossa nell’edificio che ha convinto i Vigili del Fuoco a far evacuare, in via precauzionale, le due famiglie residenti nel palazzo, sul quale saranno effettuate verifiche più approfondite. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, sono giunti il sindaco Aldo Visca e i Carabinieri della Compagnia di Casale impegnati nelle indagini. Non è dato sapere a quanto ammonta l’entità del furto.