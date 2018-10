Anche ad Alessandria le misure antismog, fatte salve le deroghe della Regione Piemointe

Alessandria – Sono scattate ieri, lunedì, le misure anti-smog previste dal “Nuovo accordo per la qualità dell’aria nel bacino padano”, frutto dell’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e le regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. A differenza delle altre regioni, però, in Piemonte è in atto una deroga che consente l’esenzione dai divieti degli ambulanti, degli artigiani e di chi vive o lavora in una zona non servita dai mezzi pubblici.

Per il resto anche Alessandria è coinvolta e le misure concordate dall’amministrazione comunale alessandrina saranno inserite nell’ordinanza che sarà pubblicata oggi, martedì.

Nello specifico tutti i veicoli fino alla classificazione Euro 3 (quindi costruiti dal 2000 al 2006) e a motore diesel non potranno più circolare liberamente in città dal lunedì al venerdì fino al 31 marzo compreso.

Inoltre tutti i veicoli Euro 0, sia benzina che diesel, dovranno rimanere in garage o comunque a motore spento tranne che durante i raduni storici mentre i motorini, con medesima omologazione, si potranno utilizzare solo a partire da aprile.

Ad Alessandria però è stato dato parere favorevole anche all’estensione del divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 5 dopo il superamento dei livelli di Pm10 per dieci giorni consecutivi.

In sostanza quando si toccherà il livello “arancione”, attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento dei livelli di Pm10, scatterà il divieto di circolazione dalle 8,30 alle 18,30 dei veicoli dotati di motore diesel fino all’Euro 4. Fermi anche quelli commerciali ma solo fino alle 12,30.

A livello “rosso” ci sarà il divieto anche per i diesel fino agli Euro 5, quindi anche per le auto del 2013. Non potranno circolare dalle 8,30 alle 18,30. I veicoli commerciali fino agli Euro 5 (sempre diesel) staranno fermi dalle 8,30 alle 12,30, per gli Euro 4 invece il divieto permane fino a sera.

La Polizia Municipale, in questo senso, si sta già attrezzando: un nuovo sistema di prossimo acquisto permetterà di leggere le targhe elettronicamente e capire subito la classificazione Euro dei veicoli.