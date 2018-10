Botta e risposta tra Gigi Moncalvo e Josè Altafini su Juve, Napoli, Inter e il calcio in generale

La crisi amministrativa della Juve analizzata con sagacia da Gigi Moncalvo e José Altafini nella seconda puntata di Bar Sport per Alessandria Oggi. Al centro della discussione gli Intrighi e la resa dei conti in casa bianconera culminata col licenziamento di Beppe Marotta che potrebbe accasarsi all’Inter. I motivi del divorzio potrebbero nascere dal fatto che l’ex ad si fosse lamentato per l’affare Ronaldo, non dal punto di vista tecnico, ma perché Nedved avrebbe dichiarato che il suo acquisto era merito di Paratici. Ma anche il Napoli di San Gennaro e il Monza acquistato da Berlusconi tramite Galliani sono argomenti certamente succulenti. E poi l’Inter, la Lazio e la Roma. Insomma un Bar Sport condotto con ironia da Moncalvo con un Altafini ottantenne più in forma che mai. Da non perdere.