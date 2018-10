Dalla Regione 22 milioni ad Alessandria per la messa in sicurezza delle infrastrutture

Alessandria – Nuovi investimenti per aiutare le amministrazioni piemontesi a far fronte a diverse spese straordinarie e inevitabili.

Dalla Regione Piemonte sono arrivati 158 milioni di euro per gli enti locali, 22 dei quali saranno destinati alla provincia di Alessandria, principalmente per l’assetto idrogeologico e la messa in sicurezza di strade ed edifici.

Il parere favorevole è stato dato ieri, lunedì, dalla Commissione Bilancio del Consiglio Regionale.

Nello specifico, in provincia di Alessandria saranno messi a posto molti tratti stradali come quello di Lunassi a Fabbrica Curone e quella in regione Ghiaie a Gabiano.

Circa 420.000 euro saranno destinati al progetto del Comune di Alessandria, in collaborazione con Solero e riguardante i percorsi ciclabili.

Previsti finanziamenti anche per la ristrutturazione e la riqualificazione di edifici scolastici. In particolare 110.000 euro saranno destinati alle scuole di Gremiasco.

Sarà rifatto il ponte che collega Bosio e Carrosio e sarà terminata la verifica strutturale di quello sul Bormida a Ponti. Saranno, infine, consolidati molti tratti pericolosi causa frane in ogni angolo della provincia.