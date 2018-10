Investono con l’auto il maresciallo dei carabinieri e poi si danno alla fuga a piedi: è caccia all’uomo

San Salvatore Monferrato (AL) – È caccia all’uomo in provincia di Alessandria. I Carabinieri del Comando provinciale sono sulle tracce di due malviventi che stamane verso 11, hanno ignorato l’alt dei Carabinieri a San Salvatore e investito il Comandante della Stazione, il Maresciallo Vittorio Gasparini che era riuscito ad intercettarli e bloccarli nella Bmw in cui viaggiavano, segnalata da alcuni cittadini.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due, poco prima di essere messi in fuga, avevano cercato di truffare una coppia di anziani. Uno di loro si era finto Carabiniere e con la scusa di effettuare alcuni controlli relativi a delle presunte banconote false, era entrato nella loro abitazione in Via Matteotti, nel centro del paese.

Alcuni vicini di casa si sono però insospettiti ed hanno avvisato il 112. Alla vista del Maresciallo Gasparini, i malviventi sono rapidamente risaliti in auto ma vedendosi davanti il Comandante che faceva blocco anziché fermarsi hanno accelerato colpendolo e facendolo cadere a terra.

I due sono poi scesi dall’auto e sono fuggiti a piedi.

Il Comandante della Stazione è stato soccorso dal capo dei Vigili di San Salvatore e subito dopo dal 118. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Ha riportato alcune contusioni e al momento si trova all’Ospedale “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria.

Gli uomini della Benemerita sono ora impegnati nelle ricerche dei due malviventi supportati dall’alto dall’elicottero dei Carabinieri di Volpiano e anche dalle Volanti della Questura.