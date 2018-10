“Lucuccaro” sarà realtà?

Lu Monferrato (AL) – È stato fissato per domenica 11 novembre il referendum nel corso del quale i cittadini di Lu e Cuccaro Monferrato dovranno esprimersi in merito alla fusione dei due Comuni, dopo le delibere dei due consigli comunali.

Si voterà in entrambi i paesi, con seggi allestiti nei rispettivi municipi. Ad annunciarlo sono stati i sindaci Michele Filippo Fontefrancesco per Lu e Fabio Bellinaso per Cuccaro. I cittadini chiamati alle urne dovranno votare “sì” se sono favorevoli alla fusione, “no” se sono contrari. Il risultato della consultazione si conoscerà la sera stessa.

La proposta di un referendum comunale per sondare la volontà dei cittadini era nata per iniziativa di Carlo Maranzana, di Cuccaro, che aveva costituito un comitato dopo la notizia di una prossima fusione dei due comuni.

Era stata indetta una raccolta firme e, secondo quanto affermato da Maranzana, la maggioranza degli aventi diritto al voto sarebbe contraria alla fusione.

Timore principale quello di una perdita di identità per il Comune più piccolo e l’insicurezza dei contributi promessi. Il Comitato si è rivolto al Tar. L’udienza è prevista il 15 di ottobre.

Le ragioni dei due sindaci sono, invece, all’opposto: “Meglio unirsi, visti i finanziamenti sempre inferiori da Stato e Regione nei confronti degli enti locali, l’esclusione da bandi nazionali ed europei, il blocco delle assunzioni e una sostanziale incertezza normativa sulla autonomia amministrativa” hanno dichiarato Fontefrancesco e Bellinaso.

Per i contributi poi si rimarca quanto già detto nelle serate informative: “Arriveranno circa 160.000 euro dalla Regione già nel 2019 e dallo Stato circa 3 milioni di euro in dieci anni oltre che economie di scala di circa 100 mila euro e lo sblocco delle assunzioni di personale” hanno sottolineato i due primi cittadini.

Se l’esito dovesse essere positivo i consigli comunali dei due paesi saranno sciolti il 31 dicembre e i due sindaci decadranno dal loro mandato. Fino al 26 maggio subentrerà nella gestione delle due amministrazioni comunali un commissario prefettizio che sarà coadiuvato dai due ex sindaci fino al 26 maggio del prossimo anno quando saranno indette le elezioni per il nuovo Consiglio comunale e per il nuovo sindaco.