Alessandria è la più inquinata del Piemonte

Alessandria – Alessandria è la città con l’aria più irrespirabile di tutto il Piemonte. Il capoluogo mandrogno è quello dove il “valore obiettivo annuale” dell’ozono è stato oltrepassato più volte. I dati sono stati rilevati dall’Arpa, Agenzia Regionale per la protezione ambientale e si riferiscono ai primi nove mesi del 2018 e Alessandria è stata per 76 giorni sopra la soglia. Il valore limite, una media oltre i 120 microgrammi al metro cubo per 8 ore consecutive per più di 25 giorni, è stato oltrepassato, al 30 settembre di quest’anno, anche da altri 6 capoluoghi: Asti, 56 giorni, Biella, 42 giorni, Vercelli, 40 giorni, Novara, 40 giorni. Solo Cuneo si è tenuto sotto la soglia con 24 giorni oltre il limite.