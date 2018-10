Ancora nessuna traccia dei due truffatori che, durante la fuga, hanno investito con l’auto il maresciallo Gasparini mandandolo al pronto soccorso

Alessandria – Proseguono le ricerche condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria per cercare di identificare i due malviventi che martedì mattina, a San Salvatore Monferrato, dopo aver tentato una truffa ai danni di una coppia di anziani, si sono dati alla fuga investendo, con un’auto, il maresciallo dei carabinieri Vittorio Gasparini, le cui condizioni non sono gravi.

Stamane sono arrivati anche i Ris di Parma per aiutare nelle indagini gli uomini della Scientifica del Comando Provinciale alessandrino.

Stando alle indagini risulta che i due truffatori, nello stesso giorno, avevano già messo a segno un altro colpo. Infatti, prima che a San Salvatore erano stati visti ad Ozzano Monferrato, e le vittime erano sempre anziani che i due raggiravano riuscendo ad entrare nelle abitazioni con qualche stratagemma.

A San Salvatore, però, gli è andata male e, intercettati dal Maresciallo Gasparini, hanno dovuto darsela a gambe dopo aver abbandonato la Bmw con la quale hanno investito il povero maresciallo che per fortuna è stato preso di striscio. Le ricerche sono scattate immediatamente, anche con l’aiuto dell’elicottero dei carabinieri di Volpiano. La Bmw usata dai banditi, risultata rubata, è stata sequestrata dai militari.