Alessandria – La Serie B resta a 19 squadre e i gironi di Serie C sono stati confermati. Il Tribunale Federale Nazionale della Federcalcio ha giudicato inammissibili i ricorsi di cinque club, Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara, contro il blocco ai ripescaggi in Serie B.

La decisione della giustizia sportiva conferma dunque di fatto il format a 19 squadre della Serie Cadetta e gli attuali gironi della Serie C.

Novara, Pro Vercelli e Robur Siena restano pertanto nel girone dell’Alessandria.