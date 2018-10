Mercoledì 21 novembre il recupero Pro Vercelli – Alessandria

Alessandria – Sarà recuperato mercoledì 21 novembre il match tra l’Alessandria e la Pro Vercelli che si sarebbe dovuto disputare lo scorso 26 settembre ma poi saltato per le vicende dei ripescaggi che hanno coinvolto il club vercellese. La sfida tra Grigi e Biancoscudati si terrà allo stadio “Piola” alle 20,30 (nella foto).

A ottobre, inoltre, inizieranno anche gli impegni di Coppa Italia di Serie C.

Per i Grigi la prima sfida sarà mercoledì 10 ottobre contro l’Albissola.