Ennesimo incidente in campagna di un uomo finito sotto il trattore

Sardigliano – Ennesima vittima di un incidente sul trattore questo pomeriggio intorno all’una a Sardigliano, in frazione Malvino, sulle colline del tortonese.

Un uomo di 74 anni, Emilio Ragni, pensionato residente in paese, è morto schiacciato dal proprio trattore.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Novi Ligure e Cassano Spinola, giunti sul posto agli ordini del comandante Marzia La Piana, l’uomo stava raccogliendo della legna in un terreno di sua proprietà e, aiutato dalla figlia, la stava caricando sul rimorchio del mezzo agricolo.

Terminato il lavoro è salito sul trattore e l’ha acceso ma, dopo aver percorso pochi metri, ha preso in pieno un dosso che ha ribaltato il mezzo agricolo schiacciando il poveretto.

La figlia ha immediatamente chiamato il 118 che è arrivato tempestivamente tramite elisoccorso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Novi e Tortona. Medico e infermiere hanno tentato tutte le manovre possibili ma non c’è stato nulla da fare: l’uomo era già deceduto.