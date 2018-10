Fisco, in arrivo nuovi controlli sui conti correnti: ecco chi rischia

da Qui Finanza – L’Agenzia delle Entrate stringe il cerchio sui movimenti sul conto corrente come prelievi e accrediti giornalieri e mensili. In particolare, sarebbe in arrivo una vera e propria valanga di richieste di giustificazioni da parte delle Entrate sull’anno 2014 (poi si passerà agli anni successivi) e sui movimenti giornalieri superiori a 1000 euro e quelli mensili superiori a 5000 euro, ovvero quelli in cui il contribuente ha quasi sempre difficoltà a mostrare la destinazione dei prelievi o l’eventuale accredito.

Le direzioni provinciali stanno ricorrendo a questo strumento in maniera più frequente poiché è il contribuente, in virtù dell’inversione dell’onere della prova, a dover dimostrare la riconducibilità dei versamenti a redditi dichiarati o legittimamente non tassati, indicando anche i beneficiari e la destinazione dei prelievi. La difesa è resa più difficile dal fatto che l’accertamento si riferisce ad anni passati (ora è sotto esame il 2014), con tutte le immaginabili difficoltà conseguenti.

Il caos viene inoltre amplificato nel caso di conti correnti cointestati, con delega a operare o per il quale il contribuente risulti esclusivamente il legale rappresentante dell’ente (come ad esempio nel caso di un’associazione).