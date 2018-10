Mobilitazione a Sezzadio contro l’inizio dei lavori per la discarica

Sezzadio (AL) – Trattori, striscioni e circa un centinaio di persone da tutta la Valle Bormida hanno partecipato stamane al presidio del Comitato “Sezzadio per l’Ambiente”, lungo la Provinciale 185, per dire di no alla costruzione della discarica che dovrebbe sorgere sulla più importante falda acquifera dell’Alessandrino.

“Siamo qui – ha spiegato il portavoce Piergiorgio Camerin – per difendere un bene prezioso per tutti, non solo per la Valle. Come dimostra la solidarietà dei Comitati impegnati a difendere l’ambiente”.

“Ho scoperto solo per caso, ieri, che sono iniziati i lavori – ha rimarcato Urbano Taquiaz, voce storica della Valle – anche noi siamo qui. No pasaran”.