Contro l’Arconatese vietato sbagliare

Casale Monferrato – Sarà l’Arconatese il prossimo avversario del Casale Fbc. Dopo la sconfitta maturata al “Palli” domenica scorsa contro la capolista Lecco, per i monferrini l’impegno esterno contro la compagine milanese, quarta giornata di andata del campionato di Serie D Girone A, sarà già di quelli da non sbagliare se i nerostellati non vorranno perdere ulteriormente terreno dalla parte alta della classifica.

Mister Buglio dovrebbe poter avere a disposizione tutti gli effettivi per un Casale che dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 con Fontana in porta, difesa formata da Di Giovanni, M’Hamsi, Vecchierelli e Cintoi, a centrocampo Todisco, Coccolo e Cardini, in avanti Cappai, Marinai e Pavesi. Fischio d’inizio alle 15.

Mercoledì 10 ottobre il Casale Fbc sarà poi impegnato al “Natal Palli” contro il Pavia nella gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Fischio d’inizio alle 15.