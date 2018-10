Le partite del calcio dilettanti

Alessandria – Nel campionato di Eccellenza, Girone B, quinta di andata, sarà derby tra Calcio Derthona e Castellazzo Bormida. I tortonesi sono reduci dal pari esterno contro Alfieri Asti mentre i biancoverdi vengono dal ko casalingo contro i cuneesi del Moretta. Di punti ne ha decisamente più bisogno il Castellazzo data anche la posizione in classifica davvero deficitaria (un solo punto in cinque gare) mentre il Calcio Derthona, in classifica, si trova a quota 7 punti, al centro della graduatoria.

In Promozione, Girone D, la capolista Hsl Derthona riceve il Santa Rita, match sulla carta non troppo complicato per la corazzata bianconera, a punteggio pieno e con il vento in poppa.

L’Acqui riceve il San Giacomo Chieri, la Gaviese il Pro Villafranca, la Valenza Mado il Rapid Torino. Impegno esterno per l’Arquatese sul campo del Cenisia.

In Prima Categoria, girone G, quinta di andata, da segnalare la sfida al vertice tra Asca e Castelnuovo Belbo.

Gli altri match sono Calliano – Felizzano, Canottieri Alessandria – Luese, Monferrato – Libarna, Pozzolese – Ovadese Silvanese, San Giuliano Nuovo – Castelnovese Castelnuovo, Savoia – Fulvius, Spartak San Damiano – Tassarolo.

In Seconda Categoria, Girone I, quarta di andata, le sfide saranno: Buttiglierese – Fortitudo, Caresana – Pizzeria – Muchacha, Don Bosco Alessandria – Casalnoceto, Don Bosco Asti – Solero, Molinese – Cisterna d’Asti, Quargnento – Mezzaluna e Valfenera – Viguzzolese.

Nel Girone L, quarta di andata, la Novese, reduce dalla sua prima vittoria lo scorso week end, affronterà, al “Girardengo”, la Pro Molare. Le altre sfide: Cassano – Sexadium, Cassine – Garbagna, Mornese – G3 Real Novi, Frugarolese – Capriatese, Spinetta Marengo – Casalcermelli e Vignolese – Deportivo Acqui Fbc 2003.

Infine, in Terza Categoria, terza giornata di andata, si giocheranno Boschese – Stazzano, Audax Orione San Bernardino – Serravallese, Ovada – Lerma, Sardigliano – Sale, Sporting 2015 – San Giuliano Vecchio, Tiger Novi – Valmilana e Villaromagnano – Aurora.