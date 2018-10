Le passerelle di New York battono tutti sui social

Milano (Marco Caruccio di Pambianco News) – Nel mese di settembre, i fashion brand hanno alimentato 2,2 milioni di menzioni sui social network, oltre 97 milioni di interazioni tra like, retweet, condivisioni, circa 861mila autori unici. Sono i numeri, riportati da Wwd, dell’analisi svolta da Talkwalker nel mese delle sfilate (1-30 settembre). La società specializzata in ricerche sui social network incorona la New York fashion week come maggior produttrice di menzioni totali, oltre il 46,5% del totale, grazie a 612mila menzioni e 18,9 milioni interazioni. Seguono Parigi (22,9%), Milano (16,4%) e Londra (14,3 per cento).

Si scopre, a sorpresa, che non sempre i brand più digitati sono necessariamente quelli presenti nel calendario delle sfilate delle specifiche città. Durante la Nyfw, ad esempio, oltre a Calvin Klein le griffe più citate sono state, in ordine numerico, Versace, Gucci e Chanel, e il marchio beauty Maybelline. Anche Londra ha visto l’impennata social di Burberry e del British Fashion Council, ma anche di Gucci, Chanel e Versace. Durante Milano Moda Donna hanno invece prevalso i nomi di ‘casa’: Dolce&Gabbana, Versace, Fendi, Moschino e Salvatore Ferragamo. All’ombra della Torre Eiffel si sono distinti Gucci, Chanel (pur sfilando il 2 ottobre, cioè fuori dall’intervallo di rilevazione), Dior, Balmain e L’Oréal, presente con una sfilata speciale.

A Milano (216mila menzioni e 1522 milioni di interazioni) tra le celeberities più menzionate oltre a Jessica Jung, Nicki Minaj, Gigi Hadid e Kendall Jenner spicca anche Giorgio Armani. Sullo stesso piano Tom Ford, Michael Kors e Ralph Lauren ha primeggiato a New York, Riccardo Tisci e Victoria Beckham a Londra, Ann Demeulemeester e Rick Owens a Parigi.

Mentre la copertura social di Parigi deriva principalmente da Parigi, New York ha anche attirato una massiccia copertura stampa.