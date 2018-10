“Operation Twist”, l’arma segreta di Draghi per continuare a dare liquidità all’Europa

Milano (Mauro Bottarelli di Business Insider) – Mentre il dibattito italiano si affanna sulla mancanza – oltre che di coperture finanziarie reali – di indicazioni relative ai dati di crescita del triennio 2019-2021 del Def e lo stesso Documento di programmazione economica appare la tela di Penelope, altrove si guarda avanti. E per altrove si intendono i mitologici mercati, quelli che con le loro reazioni possono promuovere o bocciare una manovra e, con essa, anche l’operato di un governo. E c’è da dire che, colmo dell’ironia quasi kafkiana della vita, un’enorme mano a uscire dall’impasse in cui si sono infilati con le loro alchimie aritmetiche Lega e 5 Stelle potrebbe arrivare dalla tanto vituperata Europa.

Per l’esattezza, dalla Bce. E non parliamo di rassicurazioni formali, di promozioni con riserva, parliamo di un potenziale calmante da cavallo per lo spread. A soli due giorni dal report di Goldman Sachs dedicato all’Italia, nel quale si faceva notare come con lo spread oltre 300 per un periodo prolungato di tempo, sarebbe stato necessario un cambio di politica a livello nazionale o europeo, ecco che giovedì pomeriggio una notizia faceva impennare l’euro e appiattire la curva di rendimento del Bund: stando a Market News, solitamente molto ben informato, la Bce starebbe considerando una “Operation Twist” in salsa europea in vista della fine del Qe, con l’obiettivo di garantire uno scudo anti-spread proprio ai debiti più esposti (Italia e Spagna) ed evitare eccessive fluttuazioni sui titoli sovrani benchmark (Bund tedesco e OAT francese). Una sorta di reazione alle mosse della Fed, il cui atteggiamento sempre più da falco nelle ultime 48 ore ha portato a un vero e proprio bagno di sangue obbligazionario sui mercati.

In realtà non si tratta di un qualcosa di nuovo, perché già lo scorso aprile Bank of America rendeva noto come i suoi economisti vedessero probabile l’ipotesi di swap (scambio) sulle scadenze dei titoli già in possesso della Bce e in attesa di reinvestimento, al fine di garantire un arco temporale di detenzione che schermasse l’Europa da eccessive fluttuazioni e shock di mercato post-Qe. Il 29 giugno scorso, poi, ci aveva pensato l’agenzia Reuters a rilanciare la notizia, non ricevendo né conferme, né smentite dall’Eurotower e lasciando così intravedere la possibilità di una mossa a sorpresa di Mario Draghi (nella foto, il presidente della Bce Mario Draghi col numero uno della Bundesbank Jens Weidmann) verso la fine dell’anno.

Ma di cosa si tratta, come funzionerebbe questa riedizione europea di quanto operato dalla Fed nel 1961 e poi, soprattutto, nel 2011? Facendola molto breve e semplificando, significa rimpiazzare i bond a breve scadenza che vanno a maturazione e che sono già iscritti a bilancio con altri bond a lunga scadenza (invece che a breve), in modo da allungare la durata del portafoglio di detenzione obbligazionaria, che sul bilancio della Bce oggi ha un controvalore di 2,6 trilioni di euro. Di fatto, un’operazione chiave per mantenere basso il costo di finanziamento nell’eurozona anche dopo il 1 gennaio 2019.

Stranamente, la voce riportata dalla Reuters uscì in contemporanea con il vertice Ue, la cui determinazione sulla destinazione d’uso dei fondi Esm per la risoluzione bancaria passò bellamente sotto silenzio e con Eurostat che confermava ciò che si è aspettato per trimestri: il tasso di inflazione nell’eurozona era arrivato al mitologico 2%, ovvero l’obiettivo prefissatosi dalla Bce per il proprio programma di stimolo monetario. D’altronde, fin da principio, la banca centrale europea era stata volutamente vaga sul tema del reinvestimento dei bond già in portafoglio, visto che – lasciando intendere che il problema fosse il numero disponibile all’acquisto di Bund a lunga durata – aveva parlato di possibile “deviazione” dalla sua regola chiave, ovvero i paletti statutari che definiscono ciò che è acquistabile e ciò che non lo è.

Inoltre, stando a quanto riportato da Market News, rispetto all’originale della Fed, l’Operation Twist cui starebbe pensando Mario Draghi sarebbe molto meno rigida rispetto alle restrizioni poste sul tipo di bond ri-acquistabili. Vero? Falso? Una cosa è certa, la reazione del Bund all’indiscrezione ci dirà magari poco sulla credibilità della notizia ma molto sulla “sensibilità” del mercato al riguardo, ovvero il fatto che non sia solo il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ad attendere come pioggia di manzoniana memoria un ripensamento dell’Eurotower rispetto alle sue politiche espansive. I futures sui Bund hanno infatti dimezzato i cali, spedendo il rendimento del decennale ai minimi di sessione sotto lo 0,51% e la curva obbligazionaria tedesca fra 5 e 30 anni si è ristretta al massimo da due anni a questa parte.