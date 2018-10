Partita difficile dei Grigi a Pisa

Alessandria – Primo impegno lontano dalle mura amiche per l’Alessandria Calcio. Domenica i Grigi, allo stadio “Arena Garibaldi”, se la vedranno alle 16,30 coi nerazzurri del Pisa nel match valido per la quarta di andata del campionato di Serie C Girone A.

La compagine mandrogna è reduce dallo scialbo 0-0 maturato contro la Lucchese al “Moccagatta” mentre i toscani vorranno di certo riscattare il brutto maturato a Piacenza, 3-0 per i biancorossi.

In casa grigia c’è comunque ottimismo anche se l’inizio di campionato non è stato dei più eccelsi, una vittoria, una sconfitta ed un pareggio.

Mister D’Agostino dovrebbe poter contare su tutti gli effettivi a disposizione a parte il lungodegente Tommaso Tentoni, alle prese con una lesione al retto femorale destro che lo costretto ai box per un periodo di tempo ancora da stimare ma probabilmente non breve.

Possibile, dunque, la riproposizione del 4-3-3 già sperimentato ad inizio campionato.

Per quanto concerne i biglietti, saranno reperibili sul sito vivaticket.it e nei punti vendita Viva Ticket che ad Alessandria sono da Gruppo Anteprima, piazza Garibaldi 40; Tabaccheria Rovereto; Spalto Rovereto 25, e Nervi, piazzetta Bini 5/B; Soms Oviglio, Grigi Club “Gino Armano”, via XX Settembre 30; l’Oblò, via Genova 128, Spinetta Marengo; Sassone Viaggi, via Saffi 1, Casale Monferrato; Orava Travel, via Torino 30, Ovada.

Pisa – Alessandria sarà arbitrata dal signor Fabio Pasciuta della sezione arbitrale di Ravenna.