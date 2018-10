Smallfoot: il mio amico delle nevi

È un film di genere animazione, commedia, family, fantasy, musicale del 2018, diretto da Karey Kirkpatrick, Jason Reisig, con Lodovica Comello e Lorenzo Licitra. Uscita al cinema il 04 ottobre 2018. Durata 109 minuti. Distribuito da Warner Bros.

Con un divertente rovesciamento di prospettiva, Smallfoot rivisita la leggenda dell’abominevole uomo delle nevi, dipinto nel film non come terribile spauracchio delle cime innevate, ma come membro di una pacifica comunità di lanosi Yeti. È Smallfoot, in questo esilarante universo alternativo, a far tremare i cuccioli e a incuriosire i giovani piedoni: un terrificante essere umano spelacchiato, senza zanne né pelliccia, e con un paio di piedi mostruosamente…piccoli.

Anche se non ne ha mai incontrato uno, il brillante Migo (Channing Tatum) è deciso a dimostrare ai suoi simili l’esistenza del fantomatico Uomo. L’eroica impresa gli assicura una certa fama all’interno della tribù, persino una chance con la ragazza dei suoi sogni. Ma la stravagante missione non va come previsto: la scoperta manda in subbuglio la semplice comunità di yeti, spaventata dalle creature che pullulano al di là del loro villaggio innevato. Toccherà a una briosa e improbabile amicizia ristabilire l’ordine e portare la pace tra i due mondi apparentemente inconciliabili.

* DATA USCITA: 04 ottobre 2018

* GENERE: Animazione, Commedia, Family, Fantasy, Musicale

* ANNO: 2018

* REGIA: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig

* ATTORI: Lodovica Comello, Lorenzo Licitra, Sofia Scalia, Luigi Calagna, Channing Tatum, Zendaya, Danny De Vito, Gina Rodriguez, James Corden, Yara Shahidi, Common, Ely Henry

Megaplex Stardust Tortona

dal 4 ottobre

SALA 2

da lunedì a venerdì 20:30

sabato – 17:20 – 20:30

domenica – 15:10 – 17:20 – 20:30

SALA 6

sabato – 18:10

domenica – 16:00 – 18:10

* PAESE: USA

* DURATA: 109 Min

* DISTRIBUZIONE: Warner Bros.