È un film di genere drammatico del 2017, diretto da Björn Runge, con Glenn Close e Jonathan Pryce. Uscita al cinema il 04 ottobre 2018. Durata 100 minuti. Distribuito da Videa.

Dietro ogni grande uomo c’è una donna ancora più grande. Peccato che molto spesso sia costretta a vivere nell’ombra.

The Wife – Vivere nell’ombra, diretto da Björn Runge, racconta la storia di Joan Castleman (Glenn Close), donna dalla bellezza impeccabile, mai intaccata dal tempo. Quarant’anni passati a sacrificare il proprio talento e i propri sogni, lasciando che suo marito, l’affascinante e carismatico Joe (Jonathan Pryce), si impadronisca della paternità delle sue opere.

Joan assiste, per amore, alla sfavillante e gloriosa carriera dell’uomo, sopportando di buon grado tutte le menzogne e i tradimenti. Ma alla notizia dell’assegnazione del più grande riconoscimento per uno scrittore – il Premio Nobel per la letteratura – la donna decide finalmente di dire basta e riprendersi tutto quello che le spetta.

Emozionante, commovente, divertente: The Wife è un viaggio di emancipazione e riscoperta, una celebrazione della forza e della grandezza di tutte le donne!

* DATA USCITA: 04 ottobre 2018

* GENERE: Drammatico

* ANNO: 2017

* REGIA: Björn Runge

* ATTORI: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Annie Starke, Elizabeth McGovern, Max Irons, Harry Lloyd, Alix Wilton Regan

Megaplex Stardust Tortona

dal 4 ottobre

SALA 5

da lunedì a venerdì 20:30 – 22:40

sabato 17:40 – 20:30 – 22:40

domenica 15:30 – 17:40 – 20: 30 – 22:40

* PAESE: Svezia, USA

* DURATA: 100 Min

* DISTRIBUZIONE: Videa