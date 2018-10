Toyota, richiamo per 2,43 milioni di vetture ibride

Milano (Automoto.it) – Il colosso giapponese Toyota ha avviato una campagna di richiamo per 2,43 milioni di veicoli con propulsori ibridi commercializzati in tutto il mondo, i modelli interessati sono alcune versioni della Prius e dell’Auris prodotte tra l’ottobre del 2008 e il novembre del 2014.

Le vetture interessate erano state già sottoposte ad una precedente campagna di richiamo che, però, non ha risolto il problema riscontrato. In alcuni casi sporadici i veicoli potrebbero non essere in grado di entrare nella modalità “failsafe” a causa di possibili danni al software di controllo generati da un surriscaldamento.

L’intero sistema rischia così di perdere potenza e di andare in stallo. Sia il servosterzo sia i sistemi di frenata continuerebbero a funzionare anche a velocità sostenute tuttavia,Toyota, ha deciso di richiamare i veicoli interessati per evitare qualsiasi rischio di incidente provocato dal malfunzionamento evidenziato. Le riparazioni prevedono un aggiornamento del software di controllo e interessano 1,25 milioni di veicoli in Giappone, 807.000 negli Stati Uniti, 290.000 in Europa e 3.000 in Cina.

Questa campagna di richiamo segue l’antecedente procedura di poche settimane fa (rischio di incendio ai cavi dell’unità ibrida) che aveva interessato oltre 1 milione di vetture ibride in tutto il mondo.