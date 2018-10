Gavi – Forse è stata la gelosia a mettere nei guai un rumeno di 23 anni che ha chiesto l’intervento dei carabinieri dicendo che la sua fidanzata era stata sequestrata da un uomo che l’aveva rapita, sequestrata e segregata in casa. Gli uomini della Benemerita intervenivano immediatamente e trovavano la ragazza a casa di un suo amico dove si era recata liberamente per salutarlo. I militari non hanno potuta fare altro che denunciare in stato di libertà il rumeno per procurato allarme.