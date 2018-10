L’rrequieto Elon Musk lascia Tesla e si lancia nel FinTech

Roma (Ansa) – L’Ironman della vita reale, Elon Musk, ha appena annunciato che lascerà il suo posto di lavoro alla Tesla in modo da avere più tempo per dedicarsi a una nuova società che crede cambierà drasticamente il mondo, più di quanto potranno mai fare Tesla, SpaceX e Solar City. Il nome della sua nuova società è Bitcoin Code e, anche se non è nata da una sua idea, vi ha investito 770 milioni di €, influenzando così tutte le decisioni che verranno prese a Bitcoin Code.

Prima di approfondire i dettagli di Bitcoin Code, dobbiamo innanzitutto sapere chi è esattamente Elon Musk. Elon Musk è un visionario, definito da alcuni l’imprenditore più consapevole del nostro secolo. Crede nelle energie rinnovabili, e anche se le sue idee vengono ritenute da molti troppo radicali e irrealizzabili, Elon dimostra il contrario anno dopo anno. Il suo obiettivo di vita è diventato rendere il mondo un luogo migliore e più “green”. Alcune delle sue società sono nei settori delle auto elettriche (Tesla), dei viaggi spaziali economici e accessibili al pubblico e della colonizzazione di Marte (SpaceX), e dei pannelli solari di nuova generazione (Solar City).

Ma ora Musk ha deciso di ritirarsi parzialmente dalla gestione quotidiana di Tesla per potersi concentrare sulla sua nuova avventura nel settore finanziario. È per questo che ha comprato Bitcoin Code.

Che cos’è esattamente Bitcoin Code? Bitcoin Code è una tecnologia finanziaria che mira a ridistribuire la ricchezza nel mondo. Consiste semplicemente nel sottrarre la ricchezza dallo 0,1% più ricco della popolazione e restituirla al restante 99,9% della popolazione. Elon pensa che la ricchezza non sia adeguatamente distribuita nella nostra società e che anche se ci sarà sempre qualcuno più ricco e qualcuno più povero, la situazione attuale, in cui lo 0,1% più ricco controlla quasi il 90% della ricchezza mondiale, non è accettabile. Musk crede di poter passare dal 90% al 20% senza causare nessuna crisi finanziaria globale. Questo cosa significa esattamente per te che rientri nel ceto medio della popolazione o che magari hai qualche difficoltà in più? Significa che sarai 2-3 volte più ricco, e che solo i super ricchi verranno leggermente intaccati da questa tecnologia finanziaria. Sembra fantastico, non è vero?

OK, questa è la teoria, ma sicuramente ti starai chiedendo: come funziona? In linea generale, l’idea è semplice. Le persone che fanno parte dello 0,1% più ricco della popolazione investono la propria ricchezza in azioni, e i trader di Wall Street si occupano di negoziare queste azioni al posto loro. L’idea è quella di sconfiggere i commercianti di Wall Street usando il loro stesso gioco, ovvero facendo delle transazioni remunerative così che Wall Street – in cui è ammassato un quantitativo spropositato di ricchezze – inizi pian piano a perdere denaro. È come quando un nuovo giocatore di poker si siede a un tavolo in cui le puntate sono alte e inizia a vincere.

Per fare ciò, però, dovresti riuscire a prevedere i movimenti dei prezzi meglio di quanto possa fare Wall Street. Con l’aiuto del cloud computing, ora questo è possibile e si sta già verificando, come ha dimostrato Bitcoin Code. Ed è esattamente per questo motivo che Musk si è lanciato in questa tecnologia non appena ne ha sentito parlare. È un qualcosa di rivoluzionario!

Prima di pubblicare questo articolo abbiamo chiesto ai nostri giornalisti e a diversi nostri lettori di provare la nuova piattaforma, e i risultati sono stati sorprendenti. Jeremy Piven, il nostro corrispondente artistico, è riuscito a guadagnare 5.784 € nella sua prima settimana di trading. Kristy, una nostra lettrice 37enne di Sherbourne, nella contea del Dorset (Regno Unito), ha accumulato una piccola fortuna di 9.487 €.

Per unirti a Elon Musk nel suo ambizioso nuovo progetto, tutto ciò che devi fare è cliccare sul seguente link.