Per il Terzo Valico lo Stato è sotto ricatto

di Andrea Guenna – Sul Terzo Valico se ne sono scritte e dette di tutti i colori. Dalla favoletta che la maxi opera serva per il rilancio dell’economia, alla panzana che contribuirebbe alla ripresa del porto di Genova. Alla base di tutto ci sono molti equivoci anche perché non ci hanno ancora spiegato se si tratta di una Tav (trasporto viaggiatori) o di una Tac (trasporto merci), e ciò costituisce un problema serio in quanto, a lavori iniziati e a miliardi spesi (i nostri), i progettisti non sanno cosa stanno facendo. E qui si insinua il dubbio che il Terzo Valico non sia una grande opera ma il bancomat per i soliti noti. Poi non si capisce come possa risollevare le sorti di un porto superato come quello di Genova, per cui la Maersk, colosso danese della logistica e del trasporto marittimo, da un paio d’anni ha trasferito armi e bagagli a Vado Ligure dove le sue navi possono entrare in porto senza raschiare la chiglia. Il ministro Danilo Toninelli (nella foto) ha sospeso i finanziamenti dello Stato per la sua realizzazione (il Terzo Valico ce lo paghiamo tutto noi perché l’Europa non ha tirato fuori un cent a differenza della Tav Torino Lione che finanzia in toto), ma i sindacati, sempre più appiattiti sul potere delle banche a scapito della difesa dei posti di lavoro, minacciano sfracelli e “ricattano” lo Stato. Della serie: o tiri fuori i soldi o spacchiamo tutto. Come fanno i bambini viziati che vogliono il giocattolo nuovo. I sindacati invece dovrebbero agire secondo coscienza e ammettere che i miliardi rimanenti per il Terzo Valico sarebbero spesi bene per iniziare i lavori di messa in sicurezza delle linee ferroviarie esistenti. State tranquilli che Toninelli i soldi per questo ce li metterebbe subito e i cantieri non sarebbero chiusi.