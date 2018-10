Rinviata a giudizio la presunta foreign fighter

Alessandria – È stata rinviata a giudizio, il 26 novembre davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Alessandria, Lara Bombonati, la giovane di 26 anni residente a Garbagna accusata di terrorismo ed arrestata dagli uomini della Digos di Alessandria la notte tra il 23 e il 24 giugno 2017. Ieri mattina, durante l’udienza preliminare, il gip ha respinto la richiesta di rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica, avanzata dalla difesa, ritenendola non compatibile con il rito alternativo. “La perizia è indispensabile per accertare lo stato clinico della mia assistita all’epoca dei fatti- spiega il difensore della Bombonati, l’avvocato Lorenzo Repetti di Alessandria – La consulenza del pm Antonio Rinaudo riconosce alla ragazza dei disturbi di personalità che però non incidono sulla sua capacità di intendere e di volere. La nostra consulenza è di parere esattamente opposto”. La donna, secondo l’accusa, faceva la staffetta tra La Siria e la Turchia per conto delle milizie jihadiste.