Buon pareggio del Casale ad Arconate

Arconate (Arconatese 1 – Casale 1) – Importante pareggio per il Casale Fbc sul campo dell’Arconatese, squadra dell’hinterland milanese nella quarta giornata di andata del campionato di Serie D Girone A. I monferrini, reduci dal ko casalingo contro il Lecco, strappano un punto prezioso grazie ad un pareggio che consente loro di restare nella parte media della classifica a quota 5 punti.

Succede tutto nel primo tempo. All’11’ vantaggio dei piemontesi con Cintoi che sfrutta al meglio un corner dalla destra ed insacca di testa battendo Bolchini.

La gioia dei Nerostellati dura, però, solo 3’ perché al 14’ Sarr firma il pari battendo Fontana con una precisa conclusione da distanza ravvicinata.

Nella ripresa squadre più contratte e gli episodi latitano. Il Casale, comunque, non riesce mai ad impensierire seriamente Bolchini e al triplice fischio il pareggio appare il risultato più giusto.

I monferrini, come detto, salgono a 5 punti, l’Arconatese si porta a 3, al momento in zona playout.

Nel prossimo impegno, domenica 14 ottobre, il Casale Fbc riceverà al “Palli” l’Inveruno.

Arconatese: Bolchini, Aprile, Dejori, Morao (18’ st Rasini), Parini, Rovelli (27’ st Albini), Chiarion (27’ st Veroni), Balacchi (18’ st Scampini), Sow, Gulin (45’ st D’Ausilio), Sarr. A disp. Maggioni, Zizzo, Doria, Mboup. All. Pivieri.

Casale: Fontana, Villanova (25’ st Di Giovanni), M’hmasi, Vecchierelli, Cintoi, Bettoni, Sadouk (28’ st Simone), Cardini, Cappai, Coccolo (48’ st Fabbri), Pavesi. A disp. Consol, Todisco, Fabbri, Marinai, Sall, Fiore, Petrillo. All. Buglio.

Gol: 11’ Cintoi (C), 14’ Sarr (A).

Arbitro: Monesi di Crotone.