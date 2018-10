Partenza di campionato grigia per i Grigi

Pisa (Pisa 0 – Alessandria 0) – Secondo pareggio consecutivo a reti bianche, dopo quello di domenica scorsa contro la Lucchese, per l’Alessandria. Al “Romeo Anconetani” di Pisa, quinta di andata del campionato di serie C girone A, i grigi raccolgono un altro 0-0 figlio di una gara in cui l’undici allenato da mister D’Agostino ha rischiato maggiormente rispetto ai padroni di casa di prendere gol e deve anche ringraziare il proprio portiere, Cucchietti, decisivo in almeno due interventi.

Insomma, un’altra prestazione ancora non memorabile da parte dei piemontesi, un punto decisamente d’oro.

Grigi in campo con un 3-4-1-2: Cucchietti tra i pali, in difesa Gjura, Prestia, Agostinone, a centrocampo Delvino, Maltese, Gatto e Panizzi, in avanti Bellazzini dietro alle punte Santini e De Luca.

Risponde il Pisa allenato dall’ex grigio D’Angelo con un 3-5-2: in porta Gori, difesa formata da Brignani, De Vitis e Meroni, a centrocampo Lisi, Zammarini, Gucher, Di Quinzio, Liotti. In avanti la coppia Moscardelli e l’ex grigio Marconi.

Subito un rischio per i grigi al 9’. Su crosso di Lisi, Marconi e Moscaredelli non riescono ad inquadrare la sfera.

Al 37′ prima azione degna di nota dei grigi: Panizzi sulla sinistra va via a Zammarini con un sombrero, palla per De Luca che ci prova dal limite, tiro deviato in angolo.

Un minuto più tardi ancora De Luca finalizza di testa un’azione scaturita in area nerazzurra, il tocco del numero 9 mandrogno è debole e centrale.

Al 42′ De Vitis sfiora il vantaggio di testa su cross di Liotti, tentativo troppo centrale, blocca sicuro Cucchietti.

Il primo tempo non fa registrare altri episodi degni di nota.

Nella ripresa il match diventa, invece, decisamente più frizzante.

Al 3’ e 4’ due occasionissime da ambo le parti: prima De Vitis, sponda Alessandria, spreca malamente un’occasionissima a tu per tu con Cucchietti su assist di Moscardelli, poi Bellazzini, sponda Pisa, in contropiede è servito al limite dell’area, rientra sul sinistro e calcia sul primo palo, paratona di Gori che in tuffo manda in corner.

Al 72′ l’Alessandria resta in dieci: brutto scontro Delvino-Masucci, entrata in ritardo dell’esterno grigio che si becca il rosso diretto. Sugli sviluppi del calcio di punizione la palla arriva a Liotti che conclude dal limite e il portiere dei mandrogni Cucchietti è bravissimo a dire di no.

All’84’ toscani ancora vicini al vantaggio: Masucci serve Lisi che prova la rovesciata lisciando la palla.

Nel finale il Pisa tenta l’assedio e al 93’ Cucchietti salva il risultato per i grigi con un autentico miracolo sul colpo di testa di Cernigoi.

Al 95’ il triplice fischio che sancisce lo 0-0 finale ma l’Alessandria deve ancora lavorare per rendersi più pericolosa sottoporta.

Pisa (3-5-2): Gori; Brignani, Meroni, Liotti; Zammarini (26? st Birindelli), De Vitis (22? st Marin), Gucher, Di Quinzio (32? st Cernigoi), Lisi; Moscardelli, Marconi (22? st Masucci). All.: D’Angelo.

Alessandria (3-4-1-2): Cucchietti; Gjura, Prestia, Agostinone; Delvino, Maltese (44? Badan), Gatto, Panizzi (44? Fissore); Bellazzini (32? st Gazzi); Santini (44? st Talamo), De Luca (24? st Sartore). All.: D’Agostino.

Arbitro: Fabio Pasciuta di Ravenna.

Ammoniti: Panizzi (A), Liotti (P), Gjura (A).

Espulsi: Delvino (A).

Recuperi: 0+5

Note: biglietti venduti 1.300, abbonati 4.378 per un totale spettatori di 5.678.