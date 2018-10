Per evitare un capriolo, un’auto invade la corsia opposta e investe un ciclista in gara

Alessandria – Versa in gravi condizioni il ciclista di 18 anni residente a Ovada tesserato del club Uà Cycling Team che stamane poco dopo le otto è stato investito da una Ford Focus condotta da una donna diretta ad Ovada che, per evitare un capriolo in mezzo alla strada, ha sterzato a sinistra invadendo la corsia opposta e investendo in pieno l’atleta che prendeva parte alla corsa amatoriale “Ovada in Randonèe” e procedeva in direzione di Predosa. L’incidente è avvenuto lungo la Sp 185 in territorio di Rocca Grimalda all’incirca all’altezza della Pizzeria Grimalda col gruppo dei partecipanti alla gara che era appena partito da Ovada per una corsa che si sviluppa per circa 200 chilometri tra le colline dell’ovadese. L’impatto con la Focus ha fatto violentemente cadere a terra il giovane ciclista le cui condizioni sono subito apparse gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli addetti del 118. Il ragazzo ha riportato ferite serie ed è stato subito trasportato all’ospedale di Alessandria in codice rosso. Sottoposto alle cure dei medici, è ora ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.