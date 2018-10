Calcio Minore: bene le tortonesi, crisi nera per il Castellazzo, goleada dell’Asca

Alessandria – Nel campionato di Eccellenza, Girone B, quinta di andata, il Calcio Derthona ha battuto per 1-0 il Castellazzo Bormida. Tre punti che consentono ai tortonesi di portarsi a quota 10, in piena zona playoff mentre per il Castellazzo è ormai crisi nera. I Biancoverdi sono ufficialmente ultimi, ad un punto, fanalino di coda del campionato.

In Promozione, Girone D, quinta giornata, vittorie per Hsl Derthona, Acqui e Arquatese. I Leoncelli hanno battuto 4-0 il Santa Rita, i Termali hanno superato 3-1 il San Giacomo Chieri mentre l’Arquatese ha avuto la meglio sul Cenisa, 4-0. Preggio a reti bianche della Gaviese, 0-0 in casa contro il Pro Villafranca. Sconfitta per la Valenzana Mado, 2-0 in casa contro il Rapid Torino.

In Prima Categoria, girone G, quinta di andata, continua l’ottimo cammino dell’Asca. I gialloblu alessandrini hanno vinto per 4-0 in casa contro il Castelnuovo Belbo e si mantengono saldamente da soli in testa alla classifica a quota 13 punti.

Gli altri match: Calliano – Felizzano 1-1, Canottieri Alessandria – Luese 1-1, Monferrato – Libarna 2-0, Pozzolese – Ovadese Silvanese 0-3, San Giuliano Nuovo – Castelnovese Castelnuovo 2-2, Savoia – Fulvius 0-2 e Spartak San Damiano – Tassarolo 1-1.

In Seconda Categoria, girone I, quarta di andata, Buttiglierese – Fortitudo 3-1, Caresana – Pizzeria Muchacha 1-1, Don Bosco Alessandria – Casalnoceto 1-3, Don Bosco Asti – Solero 1-1, Molinese – Cisterna D’Asti 1-1, Quargnento – Mezzaluna 2-1 e Valfenera – Viguzzolese 2-1.

Nel girone L, quarta di andata, vittoria per la Novese al “Girardengo” per 3-2 contro il Pro Molare. I biancocelesti si portano, così, a quota 6 punti e stanno risalendo la classifica rapidamente.

In alto comanda il Sexadium, vittorioso sul campo del Cassano per 2-0 e primo da solo a 12 punti.

Gli altri risultati: Cassine – Garbagna 3-0, Mornese Calcio – G3 Real Novi 2-2, Frugarolese – Capriatese 2-1, Spinetta Marengo – Casalcermelli 4-2 e Vignolese – Deportivo Acqui Fbc 2003 0-2.

Infine in Terza Categoria, terza di andata, questi i risultati: Boschese – Stazzano 1-0, Audax Orione San Bernardino – Serravallese 6-0, Ovada – Lerma 2-1, Sardigliano – Sale 4-0, Sporting 2015 – San Giuliano Vecchio 0-0, Tiger Novi – Valmilana 0-2 e Villaromagnano – Aurora 1-0.