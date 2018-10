Moncalvo e Altafini: il calcio è cambiato, ma non migliorato

Altafini e Moncalvo spaziano dalla nazionale alle squadre di club passando per la crisi del calcio confrontandolo con quello degli anni sessanta e settanta quando giocava Josè Altafini. C’è molta differenza tra le due epoche e la nazionale “non ci accende più i cuori” vittima di protagonismi inutili e dannosi nei confronti del gruppo. Un calcio che è diventato complicato con le squadre più forti che mostrano le loro debolezze. Molte responsabilità le hanno gli allenatori che non trasmettono alle loro squadre la grinta e l’entusiasmo necessari per vincere. Molti aneddoti e molti fatti importanti per il calcio italiano e internazionale nell’analisi dei due fuoriclasse, uno del calcio e l’altro del giornalismo. Da non perdere.