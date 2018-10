Per una saldatura va a fuoco mezzo immobile

Bosco Marengo (AL) – Sono dovute intervenire tre squadre dei Vigili del Fuoco da Alessandria, domenica pomeriggio, per avere ragione del vasto incendio che si era propagato in una cascina di Bosco Marengo, in Via Giandomenico Gatti 25.

Per cause ancora da chiarire, ma pare che si sia trattato di una errata manovra di un operario che stava effettuando una saldatura, intorno alle 18 il tubo collegato a una bombola di acetilene ha preso fuoco e le fiamme si sono sprigionate molto rapidamente.

I pompieri sono riusciti a circoscrivere l’incendio verso le 21, mettendo in sicurezza la bombola, evitando così la sua deflagrazione e ogni possibile danno all’intera struttura.

Per ragioni di sicurezza tutte le persone residenti nell’arco di un centinaio di metri dalla cascina sono state fatte evacuare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, oltre al sindaco del paese Gianfranco Gazzaniga.