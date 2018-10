Ridotto il traffico sul viadotto di Tortona che perde i pezzi

Tortona (AL) – Caduta di intonaco da un cavalcavia della A7, nel tortonese. Il fatto è accaduto questa mattina, intorno alle 11,30, e sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco di Tortona, la Polizia Municipale e Società Autostrade per verificare la situazione riscontrando il distacco di una piccola parte di intonaco senza rilevare alcun problema di staticità. Il cavalcavia in questione è il primo nel tratto da Tortona verso Alessandria. La situazione è rientrata dopo l’allarme iniziale ma il Comune di Tortona ha adottato un restringimento provvisorio di carreggiata sulla provinciale sottostante chiedendo anche l’adozione di misure di sicurezza per garantire il traffico sulla strada sottostante il cavalcavia.