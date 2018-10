Tutti i pro e i contro della manovra economica di Salvini e Di Maio

di Giovanni Pons (Business Insider) – Non è semplice offrire una valutazione il più possibile obbiettiva dell’aggiornamento del Def (Documento di Economia e Finanza) appena presentato dal governo dopo settimane di estenuanti trattative ed esternazioni di tutti i tipi, tra dirette Facebook di Di Maio e Salvini e trasmissioni televisive dove il confronto rimane in superficie.

Anzi la prima cosa che si può dire con sufficiente certezza è che i proclami che hanno preceduto e seguito il cosiddetto Contratto di governo tra Lega e M5s hanno fatto male all’economia italiana. Nel secondo trimestre dell’anno avevamo un Pil che cresceva al ritmo dell’1,5%, ora le prevsioni tendenziali per il terzo trimestre danno un più 0,9% e le stime del Pil per il 2018 sono scese all’1,2%. A che cosa si deve questo repentino rallentamento? E’ molto probabile che l’aumento del famigerato spread, in pratica il costo del denaro, di circa due punti percentuali da maggio in poi, abbia influito negativamente sia sulle imprese che dovevano investire sia sulle famiglie che dovevano comprare una automobile o una casa. In pratica l’aumento del costo del denaro dovuto alle esternazioni su una possibile uscita dall’euro e poi proseguite in vari modi, negli ultimi quattro mesi ha già creato non pochi danni e frenato gli investimenti dei privati.

Detto questo analizziamo le principali voci del Def e della futura manovra di bilancio per capirne meglio i pro e i contro, i vantaggi e gli svantaggi.

Pil

Partiamo proprio dal Pil per il quale il governo ha previsto un più 1,5% nel 2019, un più 1,6% nel 2020 e un più 1,4% nel 2021. Queste previsioni appaiono ottimistiche proprio in considerazione delle valutazioni che precedono, cioé di un rallentamento in atto che non riguarda solo l’Italia ma tutta Europa. Il governo spera che le misure messe in campo spingano nella direzione di una maggiore crescita economica, anche in considerazione del fatto che vengono sterilizzate le clausole di salvaguardia sull’Iva. In pratica non vi saranno aumenti dell’Iva almeno per il 2019 e gli effetti frenanti da questi derivanti. Tutto sta a vedere se i soldi distribuiti con il reddito di cittadinanza verranno spesi in maggiori consumi, se le imprese manderanno effettivamente in pensione i dipendenti a quota 100 (62 anni di età più 38 anni di contributi) beneficiando così di un risparmio sul costo del lavoro, se le minori tasse dei professionisti e delle partite iva verranno reinvestiti o consumati. Se, se, se, le incognite sono tante ed è per questo che lo stesso ministro Tria da Bruxelles la settimana scorsa ha detto che la manovra è una scommessa sulla crescita.

Fornero

I provvedimenti deliberati, cioé la possibilità di mandare in pensione i lavoratori con 62 anni di età e 38 anni di contributi produce un beneficio evidente per le imprese, in termini di abbassamento del costo del lavoro. Le imprese sostituiranno i 62 enni con lavoratori più giovani, magari non assumendoli o con contratti a tempo determinato, ma comunque a costi inferiori. Ciò dovrebbe comportare anche una diminuzione della disoccupazione giovanile. Il rovescio della medaglia è da ricercare nella curva della spesa pensionistica dei prossimi anni: più lavoratori in pensione per più anni significa maggiore esborso per la spesa pensionistica futura. Dunque i vantaggi di oggi li pagheranno le prossime generazioni o dovranno essere riassorbiti con un nuovo intervento, tipo legge Fornero, più in là nel tempo quando si renderà necessario un taglio alla spesa per le pensioni.

Reddito di cittadinanza

Questo campo è ampiamente inesplorato e le principali incognite riguardano le modalità di applicazione del reddito di cittadinanza a 780 euro al mese. Il rischio è che questa misura possa determinare un forte incentivo a smettere di lavorare per chi ha redditi inferiori o vicini alla cifra di 780 euro. Tutto dipende dalla durata del reddito di cittadinanza: se si pensa di poterne usufruire per molti anni allora molti potrebbero pensare di dimettersi dagli attuali impieghi per accedere alla misura, magari poi integrando la cifra con qualche lavoretto in nero. In effetti se la platea dei potenziali beneficiari fosse di 5-6 milioni di italiani, come dicono i 5 stelle, sarebbe ben difficile ricevere almeno tre proposte di lavoro a testa se non in almeno 6-8 anni, visto che gli addetti dei centri per l’impiego al momento sono 8 mila. Dunque se fosse stabilito un tetto temporale preciso per usufruire del reddito di cittadinanza sarebbe molto meglio, ma in questo caso si trasformerebbe in un sussidio di disoccupazione.

Il vantaggio del reddito di cittadinanza dovrebbe scaturire dal fatto che i soldi dovrebbero essere quasi tutti spesi in maggiori consumi, visto che la platea dei beneficiari è rappresentata da cittadini sotto la soglia della povertà e quindi con un’alta propensione alla spesa. E più consumi significa più crescita, almeno secondo i manuali di economia.

Flat tax per piccole imprese

Il fatto di aumentare a 65 mila euro la soglia di reddito entro la quale artigiani, professionisti e piccoli imprenditori possono accedere al regime forfettario di tassazione al 15% è sicuramente positivo per la crescita economica. Minori tasse per queste categorie significano più investimenti, più consumi e forse anche emersione di redditi in precedenza non dichiarati. I dubbi riguardano le categorie che non rientrano nei 65 mila euro e l’abolizione delle altre misure a loro favore che erano state messe in campo a dai precedenti governi. In pratica si estendono i benefici a circa 500 mila partite iva (arrivando a un totale di 3 milioni di soggetti) ma si tolgono i benefici ad altre 2 milioni di partite iva che fatturano più di 65 mila euro e che da gennaio 2019 avrebbero dovuto beneficiare di un’imposta piatta al 24%. E anche per le imprese più grandi il saldo finale è dubbio perché da una parte possono usufruire di un’Ires che scende dal 24% al 15% ma solo per gli utili reinvestiti in beni strumentali o per nuove assunzioni stabili. Dall’altra però salta l’Ace, l’Aiuto per la crescita economica in vigore dal 2012: tasse zero su una parte degli utili accantonati o usati per aumenti di capitale. Alla fine la pressione fiscale prevista dal Def rimane sostanzialmente stabile al 41,3%, dunque un vero e proprio taglio delle tasse è rimandato nel tempo.

Debito pubblico

Qui la questione si fa più tecnica perché a fronte di un aumento del rapporto tra Deficit e Pil per il 2019, il famoso 2,4%, il rapporto tra Debito pubblico e Pil continua il suo percorso di discesa fino al 2021 anche se più lentamente: 130%, 128,1%, 126,7%. Ma ovviamente questo rapporto dipende in maniera cruciale dal denominatore, cioé dal Pil, che deve raggiungere quei livelli dichiarati in precedenza, cioé 1,5%, 1,6%, 1,4% per i prossimi tre anni. Se non si riuscisse ad arrivare a questi livelli tutto il castello cadrebbe. Ciò che invece si discosta in maniera evidente dal percorso di rientro dal debito è l’indebitamento strutturale che nel 2019 invece che scendere dello 0,5% del Pil aumenterà dello 0,8%. E’ su questa variabile che si basano le regole europee di rientro dagli indebitamenti troppo elevati ed è su questo che la Ue si impunterà nel caso voglia bocciare la manovra. Tria scrive nel Def che il percorso di rientro dal debito strutturale riprenderà a partire dal 2022. In pratica l’Italia ha buttato la palla in tribuna e spera di essere graziata dall’arbitro.

Le stime di Tria si basano inoltre su un riento dello spread a livelli più consoni ai fondamentali dell’economia italiana una volta spiegata la manovra ai mercati. Ma ciò non sta succedendo, o almeno venerdì 5 ottobre, primo giorno in cui i numeri del Def sono stati comunicati, lo spread è rimasto intorno a quota 280 punti rispetto al Bund tedesco. Ciò vuol dire che bisognerà mettere in conto una maggiore spesa per interessi oltre a quella già prevista dal Def: e cioé 66 miliardi nel 2019, 69 miliardi nel 2020 e 72 miliardi nel 2021. Questo è l’effetto boomerang di uno sforamento dei parametri Ue e in generale di una mancata disciplina sui conti pubblici: avendo l’Italia un debito pubblico molto elevato in termini assoluti, circa 2300 miliardi di euro, pochi punti in più di spread significano maggiore spesa per interessi e vanificare o comunque limitare gli sforzi e le risorse profusi per aumentare la crescita. Per ridurre il debito occorre privatizzare pezzi del patrimonio pubblico ed in effetti nel Def sono previsti circa 10 miliardi all’anno di privatizzazioni. Ma i mercati credono poco a questa azione visti gli scarsi risultati degli anni passati.

Investimenti pubblici

Gli investimenti pubblici sono il pallino del ministro Tria e del ministro Savona. Negli anni post crisi 2008 sono costantemente scesi, fino a raggiungere il minimo dell’1,9% del Pil quest’anno, e il ministro dell’Economia vuole riportarli alla fine del quinquiennio di governo al 3% del Pil. Dunque una fetta del maggiore deficit, circa 3,4 miliardi, sarà destinato a nuovi investimenti oltre a quelli già stanziati e non ancora sbloccati, che sono una montagna. Ma i mercati sanno bene che gli investimenti pubblici produrranno il loro effetto sulla crescita in là nel tempo e dunque difficilmente queste risorse potranno influire positivamente sulla crescita del prossimo triennio. Forse solo gli avanzi di bilancio dei Comuni, che dovrebbero essere sbloccati dopo gli anni del rigore del ministro Tremonti, porteranno qualche beneficio alla crescita in tempi più brevi.

Questo è il quadro della situazione e della manovra che il governo Conte si appresta a presentare a Bruxelles. Una bocciatura da parte della Ue è abbastanza scontata ma il rischio è che i toni da scontro e da campagna elettorale (a maggio si vota per le europee) alimentino un clima di incertezza che lasci lo spread alto e freni pesantemente gli investimenti privati e i consumi privati. Ciò renderebbe ancora più difficile per l’Italia centrare quei target di crescita ambiziosi che sono alla base di questa manovra e della stabilità dei conti pubblici. I prossimi test, cruciali per il futuro dell’Italia, saranno i giudizi delle agenzie di rating e il dato del Pil del terzo trimestre.