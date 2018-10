Google Chrome smetterà di funzionare su 32 milioni di dispositivi Android

di Riccardo Donati – Secondo XDA, famoso sito di telefonia, un recente commit ha rivelato che il livello minimo dell’API per l’app browser per dispositivi mobili di Chrome verrà aumentato da 4.1 a 4.4. Ciò significa che coloro che utilizzano ancora un telefono Android alimentato da Jelly Bean (versione Android da 4.1 a 4.3) non saranno più in grado di utilizzare il browser mobile più popolare.

Jelly Bean, sulla base di alcuni recenti dati, è ancora in uso sul 3,2% dei dispositivi Android; quindi circa 32 milioni di dispositivi sono interessati da questo cambiamento. Non sappiamo ancora quando Google apporterà questo cambiamento, ma non saremmo sorpresi di vedere un gran numero di questi telefoni aggiornati ad un nuovo telefono Android con una build più recente.

Un’era iniziata il 9 luglio 2012 sta volgendo al termine; esistono comunque browser alternativi da utilizzare sui dispositivi che fanno ancora uso di una versione così vecchia del sistema operativo mobile di Big G.