Ragazza cade in corsa tra i binari, gravi ritardi sulla linea ferroviaria Milano-Tortona

Tortona – A causa di un incidente che si è verificato verso le 19 alla stazione ferroviaria di Pavia, il traffico dei treni sulla linea Milano–Tortona è stato temporaneamente sospeso, provocando ritardi dei convogli in arrivo a Tortona. A causare il disservizio è stata la caduta di una ragazza, le cui generalità non sono state ancora comunicate, che, nel tentativo di salire su un treno che si era messo in movimento, è inciampata cadendo tra i binari due e tre. La ragazza non sapeva che il treno che lei credeva diretto a Tortona era in verità diretto al deposito, mentre il suo treno era sull’altro binario momentaneamente bloccato per un guasto. Purtroppo gli incidenti che vedono vittime i viaggiatori sono in aumento. Secondo recenti dati forniti dalle Ferrovie Italiane su 100 casi, 89 (con 57 morti e 32 feriti) sono dovuti a comportamenti sbagliati di passeggeri e persone che hanno, per esempio, attraversato, anche in auto, passaggi a livelli chiusi, che non hanno rispettato la linea gialla sulle banchine in stazione o hanno attraversato i binari senza usare i sottopassi, o con le cuffie all’orecchio. In questo caso il tentativo di prendere un treno in corsa, per di più quello sbagliato, è stato fatale. Speriamo che per la ragazza non vi siano conseguenze gravi dovute all’incidente. Infatti mentre scriviamo non sappiamo se sia rimasta ferita e se sia stata ricoverata.