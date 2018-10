Teppisti danno fuoco ad un vagone del treno e se ne vanno indisturbati facendo perdere le proprie tracce

Novi Ligure (AL) – Ha assunto contorni gravi la vicenda del treno regionale 2513 delle 15,30 soppresso ieri, lunedì, nel pomeriggio alla partenza dalla stazione di Novi Ligure.

Uno dei vagoni ha improvvisamente preso fuoco e la causa, secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dalla Polfer di Novi accorsa sul luogo assieme ai Vigili del Fuoco, sarebbe stato un fumogeno. Approfondendo l’accaduto però sono emersi ulteriori elementi che hanno delineato un quadro più completo. L’incendio scoppiato nel vagone sarebbe stato opera di un gruppo di teppisti che, dopo essere penetrati all’interno del vagone di testa, avrebbero rubato una torcia di segnalazione in dotazione ai treni e usata in caso di emergenza,. Dopo averla attivata l’avrebbero gettata in uno degli scompartimenti che ha preso fuoco provocando immediatamente un vasto incendio e mettendo nel panico i passeggeri.

Il treno è stato soppresso e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Novi che hanno impiegato non poco a circoscrivere l’incendio. I passeggeri del treno, successivamente, sono stati trasportati su un pullman che ha proseguito la corsa, ma la paura è stata tanta.

La banda di teppisti sarebbe composta, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Ferroviaria che ha raccolto alcune testimonianze dei passeggeri presenti al momento dello scoppio del rogo, da almeno due ragazzi, non si sa se italiani o stranieri e non si sa neppure se siano studenti pendolari anche perché il treno su cui è avvenuto il fatto, un regionale diretto a Genova, è un modello di quelli vecchi, sprovvisto di telecamere, per cui i responsabili del vandalismo, al momento non hanno né volto, né nome.

Ciò che preoccupa è anche la facilità con cui questi vandali sono riusciti a penetrare indisturbati nel vagone di testa, che dovrebbe essere inaccessibile ai viaggiatori, staccare la torcia dalla parete, accenderla e gettarla in uno scompartimento, per poi andarsene indisturbati facendo perdere le proprie tracce. Intanto proseguono gli accertamenti da parte degli inquirenti anche se per ora non si registrano novità nelle indagini.