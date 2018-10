Arrestato marocchino mentre sta rubando in una borsa lasciata su una motocarrozzina

Tortona – I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato il marocchino Hamza Kazir, 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, mentre stava tentando di rubare quello che c’era dentro una borsa lasciata su una motocarrozzina per disabili parcheggiata in Corso Leoniero. Deve rispondere di tentato furto pluriaggravato. Attualmente è rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma di Tortona in attesa di comparire davanti al giudice per direttissima domattina. Il problema dei reati commessi da stranieri nel nostro Paese inizia a preoccupare. Secondo i dati forniti dal Viminale, in Italia la percentuale dei reati commessi dai migranti è del 28,8%, ma, come riporta ISTAT, gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2018 sono 5.065.000 e rappresentano l’8,4% della popolazione residente totale. La discrepanza aumenta se si considera il dato relativo ai detenuti ospitati nelle carceri italiane: quelli stranieri sono circa il 35%, con punte particolarmente elevate nei penitenziari del Nord (quasi 50%) e del Centro (circa il 45%).