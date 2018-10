Di slancio il Casale batte il Pavia

Casale Monferrato (Casale 2 – Pavia 0) – Con la vittoria per 2-0 sul Pavia, grazie alle reti nella ripresa di Cintoi e Sadouk, il Casale Fbc approda agli ottavi di finale di Coppa Italia serie D, in programma il prossimo 28 novembre, nei quali affronterà la vincente del derby del ponente ligure tra Unione Sanremo e Savona.

Al “Palli”, dopo un primo tempo al piccolo trotto e con poche emozioni da segnalare, i due gol sono arrivati nella ripresa: al 12’ quello di Cintoi, abile ad insaccare di testa un preciso cross di Cardini; al 29’ raddoppio di Sadouk che sfrutta al meglio un calcio d’angolo di Marinai.

L’ultimo quarto d’ora non regala più emozioni.

Archiviata la gara infrasettimanale di Coppa Italia, il Casale si ritufferà in campionato dove, dopo quattro giornate, si ritrova esattamente a metà classifica con cinque punti.

Domenica al “Natal Palli” arriverà l’Inveruno nell’incontro valido per la quinta giornata di andata del girone A di Serie D.