È l’alessandrino Urbano Cairo il manager italiano con la migliore reputazione

Roma (Ninja marketing) – C’è Urbano Cairo al primo posto della Top Manager Reputation, l’osservatorio realizzato da Reputation Manager, che ogni mese monitora la reputazione online delle figure di vertice delle principali aziende italiane. L’imprenditore alessandrino, nel periodo compreso tra luglio e agosto, ha totalizzato un punteggio di 77,07 guadagnando 2,71 punti rispetto alla rilevazione precedente, registrando rilevanti volumi di conversazione. Francesco Starace, AD di Enel, segue in seconda posizione con un punteggio di 67,83 (+0,38), mentre John Elkann si piazza al terzo posto con 65,11 punti (ne guadagna 3,19 rispetto alla rilevazione precedente).

Dall’analisi risulta anche in crescita di due posizioni Carlo Messina, AD di Intesa Sanpaolo, che arriva in sesta posizione con 57,26 (+2,21) punti, mentre guadagna una posizione Philippe Donnet, AD di Assicurazioni Generali, che sale al nono posto con 55,25 (+2,04). Entrambi sono premiati da semestrali positivi e da nuove iniziative come l’accordo con Banco Alimentare e Banco Farmaceutico per Intesa Sanpaolo e la cessione di polizze Vita in Germania che fa incassare 1,9 miliardi a Generali.

Il periodo di analisi si riferisce a luglio e agosto 2018: la graduatoria prende in esame i canali del Web 1.0 (news e menzioni), quelli sul Web 2.0 (blog, social network) e l’evoluzione storica, calcolando per ogni contenuto l’apporto reputazionale in termini sia quantitativi (volumi) che qualitativi (valori).