Il lusso non è più di moda, così i titoli precipitano in Borsa

Milano (Carlotta Scozzari) – Secondo gli analisti di Morgan Stanley i titoli del lusso europei sono passati di moda e perciò, nella scala delle raccomandazioni, si meritano un declassamento a “underweight”, vale a dire “ridurre il peso in portafoglio”. Una bocciatura del rating che si fa sentire a Piazza Affari nella seduta del 10 ottobre, dove le azioni di Moncler, Salvatore Ferragamo e Brunello Cucinelli si mettono in luce facendo registrare ribassi oltre la media. A fine giornata, all’interno di un indice Ftse Mib in netto calo dell’1,71%, i titoli Moncler hanno realizzato la performance peggiore, con una discesa a doppia cifra del 10,85%, mentre quelli di Brunello Cucinelli hanno lasciato sul campo quasi il 10% (-9,45%) e le azioni Salvatore Ferragamo hanno tutto sommato limitato i danni cedendo poco più del 4 per cento.

A detta degli esperti di Morgan Stanley, sono fondamentalmente quattro le ragioni per cui conviene dire “arrivederci” al settore del lusso come possibilità di investimento:

1. il comparto è per lo più di tipo “growth”, termine con cui si intendono quelle azioni con opportunità di crescita come contrapposte a quelle “value”, che vengono invece ritenute sottovalutate in termini di prezzi. Ebbene, secondo Morgan Stanley, in generale, il lusso tende a essere “vulnerabile per via della sottoperformance dei titoli growth sui titoli value”;

2. il settore appare “tirato”, e quindi sopravvalutato, sulla base di tutta una serie di indicatori nonostante la recente correzione;

3. negli ultimi anni la buona performance del comparto era stata guidata dalla forza degli utili per azione. Ma oggi le cose sembrano essere cambiate, per via sia delle revisioni sulle stime di utili (comunque ancora positive) sia delle revisioni sulle previsioni di vendite e fatturato;

4. il rallentamento dell’economia cinese, che per tradizione ha sempre dato una buona spinta al settore del lusso europeo. “Il nostro economista che segue la Cina, Robin Xing – fanno sapere da Morgan Stanley – si aspetta che il trend dei consumi rallenti ulteriormente nel secondo semestre del 2018?.

“Detto ciò – concludono da Morgan Stanley – nell’attuale scenario, la nostra azione preferita del settore del lusso è Lvmh (Louis Vuitton Moët Hennessy) alla luce della sua robusta crescita dei profitti e della contenuta volatilità degli utili rispetto, oltre che la diversificazione”. Ciononostante, anche le azioni di Lvmh sul mercato francese, nella seduta del 10 ottobre, hanno fatto segnare forti ribassi, chiudendo la seduta con un calo di oltre il 7 per cento.