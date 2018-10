La crisi di Aral non sembra irreversibile, pur tra ritardi, errori e gravissime omissioni: ecco la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo avvalermi del beneficio del dubbio a proposito dei reiterati incendi, tutti dolosi, del 17, 21 e 23 agosto scorsi, divampati nella discarica Aral di Castelceriolo. Le prime segnalazioni indicavano come responsabile qualche residente stanco della puzza insopportabile resa ancor più forte dalle temperature estive particolarmente elevate. Ma non sembra essere questa la verità in quanto molti amici lettori del posto, di cui mi fido, mi hanno chiamato dicendomi che gli incendi sarebbero stati appiccati all’interno dell’impianto e non dall’esterno. O, comunque, non certo dai residenti. Ho effettuato qualche verifica ed effettivamente sembra essere questa la corretta versione dei fatti.

Perché lavorare in house?

Ma, per quanto riguarda tutta l’ingarbugliata vicenda, sono ben altri gli incendi da spegnere. Nell’ultima seduta di consiglio comunale a Palazzo Rosso è stata approvata una modifica allo statuto di Aral per la quale la maggioranza di centrodestra ha votato a favore, astenuti i cinque stelle e il Pd. La decisione, presa dall’assessore all’ambiente Paolo Borasio, riguarda il ritorno “in house” di Aral Spa, in italiano significa che la società consortile di Alessandria (94% delle quote) e di altri 30 Comuni dell’alessandrino, si occuperà del servizio di smaltimento solo per i Comuni consorziati (in House, cioè in casa) rinunciando però al servizio esteso anche ad altri clienti, e rinunciando quindi, ad un importante introito. L’assessore Paolo Borasio – le cui scelte continuo a non capire – così facendo punta alla fusione di Aral Spa con Amag Ambiente (la ex Amiu) che lavora in house, per avere il controllo totale delle due partecipate pur dovendo rinunciare a introiti provenienti dal mercato.

Sarebbe meglio verificare i crediti e mettersi d’accordo con Amag Genova

Partendo dal presupposto che, oggi come oggi, Aral Spa ha 23 milioni di debito, c’è da dire che vanta 11 milioni di crediti per cui è possibile ipotizzare una soluzione che a me piace molto: presentare in Tribunale un piano di risanamento in dieci anni che preveda anche un accordo operativo con Amag Genova. Parimenti sarebbe opportuno valutare con attenzione l’entità vera dei crediti effettuando un netto cambiamento di rotta rispetto alla linea seguita fin qui, proprio perché mi piacerebbe sapere qualcosa di più sui titoli di credito vantati da Bonacina, Koster e Ruscalla, anche per predisporre un piano di rientro di Aral Spa che possa essere valutato positivamente dal giudice al fine di scongiurare concordato e fallimento.

Due nomine molto strane

A questo punto, col dovuto rispetto, mi permetto di nutrire qualche dubbio sulla nomina dei tre componenti del Cda di Aral Spa, due dei quali di competenza del Comune di Alessandria. Appare strano infatti che, invece di designare due persone della massima competenza come l’ingegner Giovanni Baiano e il dottor Massimo Viganò, l’assessore Borasio abbia indicato alla maggioranza di Palazzo Rosso i nomi di due funzionari pubblici di Asti, alla presidenza Angelo Marengo, dirigente della Provincia di Asti nel settore Ambiente e Rifiuti, e consigliere Fabio Quirico, dipendente del Comune di Asti sempre nel settore Ambiente e Rifiuti. Come terzo consigliere scelto da Valenza e dai Piccoli Comuni è stata nominata Antonella Colona, già membro del Consiglio di Amministrazione Aral al tempo della presidenza Delucchi.

Non bisogna dimenticare però che, come tutto il mondo sa, i due astigiani, persone degnissime, non sono all’altezza di Baiano e Viganò, ma sono di Asti come i principali creditori di Aral.

È un caso?

Gli incendi, in queste condizioni, si possono ripetere

Intanto, secondo i rilievi di Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, effettuati col sopralluogo del 6 settembre scorso, e leggendo il rapporto pervenuto di recente in redazione, sono venuto a sapere che, con mia somma sorpresa i rifiuti oggetto del primo incendio del 17 agosto non sono più stati smaltiti (si tratta di circa 3000 metri cubi di rifiuti costituiti in gran parte da materie plastiche) e “il cumulo resta di considerevole altezza e consistenza, rimanendo ad elevato rischio di incendio”. Per quanto riguarda l’Area 22 oggetto degli incendi del 21 e del 23 agosto “la condizione permane ad alto rischio (per un volume di circa 6000 mc di rifiuti costituiti da ingombranti e rifiuti derivanti dallo svuotamento dei cassoni scarrabili per la raccolta indifferenziata derivanti dalle isole ecologiche”.

A Castelceriolo il degrado è impressionante

È del tutto evidente che la situazione di crisi non è stata affatto superata in quanto, se la situazione dei capannoni è ormai ingestibile, anche quella del piazzale versa in condizioni di preoccupante degrado. Nel rapporto di Arpa si legge in proposito: “Il sistema di gestione delle acque di piazzale appare sofferente e in condizioni non ottimali; durante il sopralluogo si è potuto verificare che diverse canaline e griglie di raccolta risultavano totalmente ostruite da materiale compatto e quindi non regimentavano in modo corretto le acque. È stato chiesto un immediato intervento di pulizia e ripristino della situazione mediante una manutenzione straordinaria in modo tale da garantire il corretto deflusso delle acque di dilavamento” ma a distanza di un mese dal sopralluogo dei tecnici dell’agenzia regionale nulla è stato fatto e la situazione rischia di diventare ingestibile.

Una discarica pubblica abbandonata a se stessa

Inoltre, colpisce il fatto che, nonostante vi siano un po’ dappertutto rifiuti costituiti da imballi in legno e rifiuti di legno di vario genere (es. mobili) per un volume stimabile di circa 200 mc., il tutto adiacente all’area interessata dagli incendi del 21 e 23 agosto, dato il potenziale pericolo di incendio, da parte di Arpa era stato chiesto il loro allontanamento nel più breve tempo possibile. Ma anche in questo caso non è stato fatto niente per cui s’è reso necessario l’ennesimo sollecito rivolto all’assessore Paolo Borasio dall’agenzia regionale che ricorda in una nota che “il termine per la messa in opera di quanto prescritto scadrà il 14/11/2018”.

Oggi Alessandria non sa più dove buttare la spazzatura

Il verbale di Arpa non lascia margini al dubbio: “Allo stato la ditta Aral Spa si trova in una condizione di stallo prossima alla impossibilità di continuare ad operare, visto il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative in essere; non ha più possibilità di ricevere altri rifiuti in quanto le aree sono già occupate da una mole di rifiuti già superiore al massimo consentito dall’autorizzazione vigente. Non ha possibilità di manovra all’interno dell’azienda in quanto i rifiuti trattati non vengono allontanati e risultano depositati sia all’interno dei capannoni di lavorazione che all’esterno, con conseguente carico incendiario potenziale elevatissimo. La fossa di conferimento dei rifiuti indifferenziati del bacino alessandrino risulta prossima al limite di tolleranza. Le are di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti derivanti dalla raccolta indifferenziata (CDR2 per la raccolta fatta da SRT Novi e Tortona e CDRI1 per il bacino alessandrino) sono pressoché sature e al limite di ulteriori stoccaggi”.

Una crisi profonda che parte da un’inchiesta giudiziaria

Insomma, siamo ad una vera e propria caporetto che ha preso il via con l’indagine della Procura di Brescia in ordine ai presunti reati ambientali che coinvolgono ex amministratori della Società e la Società stessa ai sensi delle norme in materia di responsabilità dei Soggetti giuridici non persone fisiche. In particolare, gli effetti negativi del mancato rispetto dei codici rifiuti, dello stoccaggio di rifiuti oltre i limiti consentiti e della gestione non in linea con le normative in materia di sicurezza ambientale sono stati determinanti per portare ad un blocco gestionale e ad un’anarchia organizzativa all’interno dell’azienda durante l’anno 2017. Situazione, checché ne dica Borasio, per nulla migliorata, anzi!

La nomina del commissario ha di fatto favorito alcuni fornitori

Un errore mortale è stato poi la scelta di un commissario del tutto incompetente in materia di rifiuti come il dottor (in Legge) Alessandro Giacchetti da parte della prefettura nel corso dell’esercizio di crisi, che ha determinato un cambiamento solamente di facciata e ha accelerato il passaggio di consegne della gestione di Aral Spa dalla direzione interna ai principali fornitori partner della Società già in credito di fatture non pagate (da verificare perché non mi convincono). È così emersa una pericolosa connivenza tra dipendenti retribuiti con contratti di lavoro a tempo indeterminato scarsamente orientati al raggiungimento degli obiettivi aziendali e imprenditori esterni interessati al proprio tornaconto economico.

Aral: un’azienda nel caos

La crisi è stata definitivamente sancita con la mancata approvazione del bilancio 2017 da parte dell’assemblea dei Soci, a causa di una considerevole perdita di esercizio (alcuni milioni di euro) a fronte di rifiuti tutt’ora stoccati nella sede di Castelceriolo il cui costo di smaltimento finale è stato ulteriormente aggravato dagli incendi di agosto per i quali si dovrà quantificare l’entità del danno.

Il Maligno mi ha sussurrato che a fare il Nerone di turno siano stati i fornitori per lucrare ancora sullo stoccaggio, ma io non ci credo. Fatto sta che negli ultimi mesi gli eventi si sono succeduti fino a limitare la possibilità di assorbimento dei rifiuti provenienti da fuori ambito (Comuni dell’Alessandrino) e anche per alcune tipologie di rifiuto urbano o assimilato.

Creditori alla carica

Purtroppo la strada per evitare il fallimento è stata individuata nella presentazione di una domanda giudiziale per un concordato in continuità che presuppone l’intervento di soggetti pronti a rifinanziare l’azienda secondo formule tecnico giuridiche tutte a vantaggio di certi creditori preconcordatari. La procedura è stata fortemente condizionata dalla proposta avanzata da tre di loro (Koster di Novara, Solero di Asti e Euroimpresa di Novi Ligure) di permutare il credito nei confronti di Aral in partecipazione societaria. Le condizioni di ingresso sono state fissate in un accordo approvato dall’assemblea societaria e dall’amministratore unico.

Aral vittima di una cattiva gestione nei cinque anni precedenti

Nel frattempo, anche altri creditori (non coinvolti nell’accordo) hanno attivato procedure di pignoramento che sono state sospese dal decreto del Tribunale in ordine alla richiesta preconcordataria. Lo stesso Tribunale si è riservato di valutare la legittimità dell’accordo fatto con i tre creditori di cui sopra. Ciò non toglie che vi siano responsabilità passate in ordine alla cattiva gestione dimostrata dagli amministratori che si sono succeduti negli ultimi cinque anni.

Come fare per chiudere la vicenda amministrativa?

Data la situazione, a questo punto serve un’Indagine circa l’effettivo posizionamento di strategia economica dei tre Creditori che non dispongono di asset patrimoniali e finanziari propri particolarmente idonei per l’operazione di salvataggio e che potrebbero essere stati concausa della malagestione. Ma non basta perché bisogna calcolare i rischi potenziali presenti e futuri a carico dei soci di Aral SpA in merito alle due discariche esaurite di Mugarone e Castelceriolo facilmente trasformabili in siti da bonificare in caso di fallimento o di non rientro nel perimetro di salvataggio nell’ambito dell’operazione di concordato fallimentare.

Come fare per evitare il fallimento?

Se da una parte occorre applicare l’istituto della par condicio creditorum nei confronti dei creditori soci con particolare riferimento all’impegno preso dalla società coi Comuni di Solero e Quargnento di privilegiare il debito aziendale rispetto alle posizioni creditorie del Comune di Alessandria, dall’altra bisogna procedere all’affidamento del servizio di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani a società che ne abbiano i requisiti, contrariamente a quanto proposto da Ato Gra di affidamento diretto senza gara ad Aral che è in stato prefallimentare e, per di più, senza bilancio approvato. Sarebbe opportuno, a questo proposito, definire un protocollo politico e amministrativo tra le province di Alessandria e Genova per un salvataggio di Aral SpA che possa rimanere all’interno della sfera pubblica (Gruppo Amag + Amiu Genova SpA) in considerazione degli accordi già esistenti per l’assorbimento in Piemonte dei rifiuti liguri. Inoltre bisogna procedere all’approvazione di un protocollo di intesa a livello di enti programmatori (Regione Piemonte e Ato Gra) che consenta alla nuova Aral di approvare un piano di risanamento al di fuori di procedure concorsuali in equilibrio economico finanziario, senza l’intervento di privati e con ristrutturazione del debito pregresso.

In sostanza bisognerebbe che qualcuno andasse da Giudice Fallimentare proponendo un rientro programmato grazie ai crediti, e prospettando una gestione congiunta con Genova per un risanamento definitivo dell’azienda.

Certo, questo potrebbe non piacere a qualche creditore che, forse, voleva mettere le mani su Aral Spa, ma in questo modo si difenderebbe un patrimonio pubblico pagato coi soldi dei cittadini.

E io pago.