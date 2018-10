L’edilizia privata segna il passo nella nostra provincia, discreto il comparto immobiliare

Alessandria – L’annuale report che si è svolto nella sede del Collegio Costruttori Edili di Alessandria ha fotografato una situazione, a livello nazionale, caratterizzata da un sostanziale rallentamento della produzione industriale accompagnato, però, da un recupero delle esportazioni.

Produzione industriale che, soprattutto a luglio, ha fatto registrare i dati peggiori (-1,8%), sintesi di andamenti negativi tra tutti i comparti industriali.

Nel complesso, il calo di luglio ha compensato i mesi precedenti, maggio e giugno, invece caratterizzati da andamenti positivi.

Sempre a livello nazionale, segnali positivi sono arrivati anche dal settore costruzioni con un trimestre, maggio-giugno, in cui la produzione è aumentata rispetto al trimestre precedente facendo segnare un +1,7%.

A livello provinciale, l’alessandrino fa registrare un mercato ancora stagnante e questo a causa di fattori come tempi di pagamento elevati da parte della Pubblica Amministrazione e misure fiscali fortemente penalizzanti come lo split payment ossia la scissione dei pagamenti, una misura attuata al fine di evitare frodi in ambito IVA. Una situazione che ha creato forte illiquidità per le imprese del settore.

Involuzioni si sono registrate anche nei dati fornita dalla Cassa Edile: rispetto agli anni 2016 e 2017, i primi sei mesi del 2018 hanno fatto registrare un leggero aumento del numero di lavoratori iscritti e della massa salari versata. Si segnalano, inoltre, contenute flessioni del numero delle imprese iscritte e delle ore lavorate.

In forte crescita, sempre a livello provinciale, la domanda di lavori pubblici attivata tra gennaio e settembre 2018 e questo nonostante la situazione di stallo che sta vivendo il Terzo Valico.

Pochi, comunque, i grandi appalti, d’importo superiore ai 10 milioni che hanno assorbito l’85% delle risorse messe in gara.

Una crescita di cui, però, la stragrande maggioranza delle imprese, sempre più minate da un progressivo diminuire della capacità di spesa delle tradizionali stazioni appaltanti (in primis, la Provincia), non si è accorta.

I dati provenienti dall’Agenzia delle Entrate (dati OMI) del settore immobiliare confermano segnali di ripresa già registrati a partire dal 2015 (rispetto al 2014). Le compravendite del settore residenziale per l’intero territorio provinciale nel 2017 sono ulteriormente aumentate del 7,1 % rispetto al 2016 con la macrozona dell’acquese che ha fatto registrare l’incremento più evidente (+ 13,9 %), mentre il Novese e l’Ovadese hanno registrato la crescita più contenuta (+ 2,6 % ).

Positivo anche il trend semestrale dei dati relativi ai titoli abilitativi richiesti o comunicati ai 7 comuni centri zona della nostra Provincia. Nel complesso l’incremento sul lungo periodo ha fatto registrare un +171% tra il 2011 e il 2018 per quanto concerne il numero di “comunicazioni di inizio lavori asseverate” (CILA), principalmente utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria, con un ulteriore aumento nell’ultimo anno (+ 5% periodo 1°semestre 2017/1°semestre 2018).

Dati negativi anche per quanto concerne il numero di permessi di costruire rilasciati dai 7 comuni centri zona (-54% nel periodo 2011-2018 e -13 % nel periodo 1° semestre 2017/1° semestre 2018).

La contrazione più significativa si è registrata nel comune di Tortona.

Infine, dai dati delle notifiche preliminari del primo semestre 2018, è emerso che oltre il 55% dei cantieri edili comporta opere per un importo di spesa inferiore ai 50.000 euro, il 16% tra i 50.000 e i 100.000 euro e solo il 29% per importi superiori ai 100.000 euro.