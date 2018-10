Maltempo, è allerta rossa: crolla ponte a Cagliari

da Adnkronos – Crolli sulle strade. E piogge torrenziali, vento e temporali. In tutta Italia scatta l’allerta maltempo. Una forte perturbazione atlantica sta per impattare al Nordovest, mentre sta già portando situazioni alluvionali sulla Sardegna, dove sono crollati due ponti che collegano Cagliari a Capoterra sulla SS 195 e sulla Sp 91. L’immensa quantità d’acqua caduta dalle ore centrali della notte sui monti di Capoterra, comune dell’hinterland, ha attraversato i compluvi e ha raggiunto il mare sfondando letteralmente la litoranea.

Critica anche la situazione nelle gallerie di Sarroch. La Sp91 è stata chiusa per il crollo strutturale della carreggiata accanto ad un ponte. I carabinieri sono sul posto. Chiusa anche la strada SP1 tra Uta e Capoterra. I torrenti che scendono a valle hanno inondato anche il paese che quasi totalmente isolato. Difficile anche la situazione nel carcere di Uta. “La situazione a Capoterra è sotto controllo – assicura all’Adnkronos Gianluigi Marras, assessore alla Viabilità del Comune di Capoterra (Cagliari), zona fortemente colpita dal maltempo-. Ci sono stati danni ma per fortuna non alle persone: non ci sono feriti né dispersi, ma problemi alla viabilità e allagamenti in alcune case”.

Dopo il crollo del ponte sul Rio Santa Lucia, lungo la statale 195, “la statale è interrotta – riferisce Marras – Non siamo completamente isolati perché ci sono alcune strade alternative che permettono a chi arriva da Cagliari di transitare verso Capoterra, ma comunque anche da quelle parti la viabilità non è scorrevole” a causa del maltempo.

L’allerta meteo non riguarda solo la Sardegna. Dalla sera e notte di oggi, piogge sempre più diffuse si abbatteranno anche su Liguria e Piemonte con quantitativi d’acqua anche eccezionali e rischio idrogeologico sui settori montuosi.

In Liguria, sulla base dell’analisi degli ultimi modelli di previsione meteo e dopo le valutazioni idrologiche, la Protezione civile regionale ha diffuso la modifica dell’allerta meteo per piogge e temporali emanata da Arpal e riguardante l’estremo ponente della regione, facendo salire da arancione a rosso il livello di allerta per il territorio della zona A della Liguria, compresa lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, inclusa l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa.

Per i bacini piccoli e medi l’allerta sarà gialla fino alla mezzanotte di oggi, per poi diventare arancione fino alle 3 di questa notte e rossa fino alle 15 di domani. Dalle 15 alle 18 tornerà in vigore il livello arancione e infine quello giallo, fino alle 20. Per quel che riguarda i bacini grandi invece l’allerta scattata oggi alle 18 rimarrà gialla fino a mezzanotte, poi arancione fino alle 3 della prossima notte e quindi rossa fino alle 15 di domani pomeriggio, per poi tornare ad arancione fino alle 20.Per le altre zone e classi di bacino non è stata prevista nessuna modifica. L’innalzamento al livello rosso dei piccoli e medi bacini della zona A è dovuto a un aumento delle precipitazioni previste in maniera diffusa nell’estremo Ponente.