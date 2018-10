Quando sarà pronto il tunnel del Brennero tra Italia e Austria?

di Andrea Pitozzi (Wired.it) – È ormai virale lo scivolone del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, riguardo al tunnel del Brennero tra Italia e Austria. A margine di una conferenza stampa, il ministro ha dichiarato: “Mi sono soffermato su un dossier che ritengo essere molto importante, che è quello del tunnel del Brennero. Sapete quante merci italiane e quanti imprenditori utilizzano con trasporto principalmente ancora su gomma il tunnel del Brennero? E purtroppo dobbiamo subire limitazioni settoriali da parte delle autorità del Tirolo, che danneggiano fortemente l’economia italiana”.

Ad oggi, tuttavia, il tunnel del Brennero non è ancora percorribile. L’opera, infatti, con costi stimati attorno ai 9 miliardi di euro, non sarà terminata prima del 2026, si legge sul sito del progetto. A conclusione dei lavori, la Galleria di base del Brennero (Bbt), con i suoi 64 chilometri, sarà il tunnel ferroviario sotterraneo più lungo al mondo. Il San Gottardo, aperto nel 2016, conta solo 57 chilometri.

La galleria andrà da Innsbruck fino a Fortezza (Trentino Alto Adige), passando sotto le Alpi. Sarà quindi un tunnel esclusivamente riservato ai treni, nato per incrementare il traffico di merci dall’Italia all’Europa privilegiando il trasporto su rotaia rispetto a quello su gomma.

Al momento sono stati scavati già 62 chilometri, come riferisce l’agenzia stampa Agi. I primi scavi sono cominciati nel 2008 e si stima che possano costare fino a 40mila euro al giorno, finanziati in diversa misura da Reti Trans-Europee (Ten) e da altri fondi ad hoc.

L’Unione europea ha stanziato 518,6 milioni fino al 2014 e dal 1998, il governo italiano e le provincie autonome di Trento e Bolzano hanno raccolto 550milioni (dati relativi al 2014) con l’istituzione del “fondo ferrovia” finanziato con i proventi di quote raccolte dall’autostrada del Brennero. Inoltre il governo italiano, fino al 2015, ha stanziato 600 milioni per gli interventi di propria competenza. Da parte austriaca, invece, sono stati messi a bilancio complessivamente 1,3 miliardi fino al 2018.

Tra le peculiarità del progetto, inoltre, c’è anche la “galleria di esplorazione”, situata tra i due tunnel principali, e collocata a 12 metri più in profondità rispetto alla Bbt. Il tunnel passerà a 794 metri sotto il valico del Brennero (a 1.371 metri). L’opera è destinata a essere una delle future infrastrutture strategiche del nostro Paese. Si stima che dal valico del Brennero transitino oggi circa 50 milioni di merci all’anno su un totale di circa 160 dell’intero arco alpino, con una crescita del 25% negli ultimi anni. Inoltre, inciderà anche sull’alleggerimento del transito di mezzi pensanti attuale che passano dall’autostrada del Brennero (circa 2,2 milioni l’anno) grazie a un sensibile incremento dell’alternativa su rotaia.