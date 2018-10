Sulla vertenza delle mense i sindacati si dividono

Alessandria – Sull’intricato caso mense hanno avuto luogo ieri in prefettura gli incontri con le aziende interessate all’appalto, di Uil prima e di Cgil e Cisl dopo.

Un incontro che, almeno per quanto riguarda la Uil, non ha dato esito e dunque giovedì 18 ottobre sarà proclamato sciopero.

Molto chiare le parole di Maura Settimo, segretaria Uil, in merito all’incontro: “Abbiamo ribadito la nostra posizione contraria ai contratti al ribasso che i lavoratori sono stati costretti a firmare per non perdere il posto. Sono state calpestate norme contrattuali di categoria e articoli di legge. Tuteleremo i dipendenti sul piano legale rivolgendoci al giudice del lavoro”.

La Settimo ha poi rivolto parole molto dure anche al primo cittadino di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco che recentemente, in un incontro pubblico, aveva ringraziato la Cgil per aver messo a disposizione la sua sede per la firma dei nuovi contratti.

“Temiamo che vi sia da parte sua la non conoscenza delle più elementari norme di diritto del lavoro. Sono un diritto costituzionale. Crediamo che debba occuparsi di chi il lavoro lo ha perso e di coloro che, con un reddito già al minimo, hanno visto tagliare il proprio stipendio” ha sottolineato la Settimo.

Subito dopo la Uil, in Prefettura sono arrivati Cgil e Cisl. Sul tavolo i due sindacati hanno messo tre cose: la revisione dei contratti, ritenuti quasi tutti peggiorativi, la questione del centro di cottura e della grande confusione che s’è venuta a creare per la sovrapposizione di aziende e ruoli ed infine la sospensione dei lavoratori durante le vacanze scolastiche.

“Chiediamo che in occasione di Natale, Carnevale e Pasqua quelle giornate non siano perse, ma calcolate come ferie” hanno ribadito Fabio Favola, Filcams Cgil, e Cristina Vignolo, Fisascat Cisl.

Prossimi appuntamenti, dunque, lo sciopero del 18 ottobre da parte della Uil e un nuovo incontro con le aziende ai primi di novembre, per verificare la situazione, da parte di Cgil e Cisl.

Questi ultimi hanno poi subito messo le cose in chiaro: se non ci saranno da parte delle aziende spiegazioni esaustive faranno intervenire gli enti di controllo, Spresal e Ispettorato del Lavoro.