A 50 anni dalla morte Alessandria s’è dimenticata di Giovannino Guareschi che nel 1943 fu di stanza in cittadella come ufficiale di complemento

Alessandria (Andrea Guenna) – Gli alessandrini, fra le altre cose, si sono dimenticati di Giovannino Guareschi che nel 1943 era di stanza in cittadella col grado di tenente di complemento di artiglieria. Fu arrestato dai tedeschi il 9 settembre e destinato a Lukenwalde nel lager della regione di Brandeburgo dove incontrò mio padre Alberto, anche lui deportato nello stesso Stalag III A. Guareschi dopo qualche mese fu trasferito in un lager polacco a Leopoli quindi a Czestochowa e Beniaminów, e poi di nuovo in Germania a Wietzendorf e Sandbostel, dove rimase fino alla fine della guerra. Guareschi e mio padre, per il breve tempo in cui sono stati commilitoni, fecero subito amicizia ed io ebbi il privilegio di conoscere il grande scrittore quando, a dodici anni, tre anni prima che morisse, insieme alla mia famiglia di ritorno dalle vacanze a Riccione lo incontrai a Roncole Verdi dove risiedeva e dove aveva aperto un ristorante condotto dai due figli nel quale abbiamo pranzato insieme. Sembrava Stalin ma era anticomunista fino al midollo come mio padre. Guareschi monarchico mio padre liberale, ma entrambi innamorati dell’Italia che li aveva fatti crescere. Innamorati anche un po’ di quel tanto vituperato regime fascista che in verità aveva fatto anche grandi cose sapendo far crescere negli italiani l’orgoglio di essere tali. Giovannino Guareschi era nato a Fontanelle di Roccabianca il 1° maggio del 1908 ed è morto a soli 60 anni a Cervia il 22 luglio del 1968. È stato lo scrittore italiano più tradotto al mondo di sempre. Lo adorano in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, ma in Italia si cerca di rimuoverne il ricordo perché era un uomo libero, intelligente, onesto, colto, tutte qualità che non piacciono al potere politico di casa nostra pieno zeppo di gente di basso profilo, miserabile e opportunista. Creò due personaggi immortali: Don Camillo e Peppone, il prete e il sindaco comunista antesignani del compromesso storico, che hanno fatto innamorare mezzo mondo. Chi parteggiava per il robusto parroco, chi per l’agguerrito sindaco di Brescello, un paese che esiste davvero nella cui piazza sono stati messi i busti di Guareschi, Peppone (Gino Cervi) e Don Camillo (Fernandel). Dei comunisti diceva che erano dei trinariciuti in quanto la terza narice serviva per spurgare la materia grigia onde consentire alle direttive del Partito di entrare indisturbate nel cranio e rimanervi per tutta la vita al posto del cervello.

Famosissime le sue vignette intitolate “Obbedienza cieca, pronta, assoluta”, dove sbeffeggiava i militanti comunisti trinariciuti, i quali prendevano alla lettera le direttive che arrivavano dall’alto, nonostante i chiari errori di stampa, poi corretti con la frase “Contrordine compagni!”.

Il 15 aprile 1954 Guareschi fu condannato dal Tribunale di Milano per il reato di diffamazione a mezzo stampa su denuncia di Alcide De Gasperi, capo del governo per oltre sette anni dal dicembre 1945 all’agosto 1953. Guareschi venne in possesso di due lettere (che i giudici ritennero false) del politico trentino risalenti al 1944. In una De Gasperi avrebbe chiesto agli Alleati anglo-americani di bombardare i centri nevralgici della capitale “per infrangere l’ultima resistenza morale del popolo romano” nei confronti dei fascisti e degli occupanti tedeschi.

Guareschi fu condannato in primo grado a dodici mesi di carcere ma non presentò ricorso in appello poiché ritenne di avere subito un’ingiustizia: “No, niente Appello. Qui non si tratta di riformare una sentenza, ma un costume. (…) Accetto la condanna come accetterei un pugno in faccia: non mi interessa dimostrare che mi è stato dato ingiustamente”.

Re Umberto II di Savoia dall’esilio lo insignì dell’onorificenza di Grand’Ufficiale della Corona d’Italia.

Per il filmato che mettiamo in rete Alessandria Oggi ringrazia la Radio Televisione della Svizzera Italiana.