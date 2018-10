Deteneva armi non denunciate o modificate: è finito ai domiciliari

Acqui Terme – Ieri è stato tratto in arresto Vincenzo Bruzzese, 72 anni, residente ad Alice Bel Colle, per detenzione di arma clandestina, ricettazione, alterazione di arma, detenzione abusiva di munizioni. I carabinieri avevano ricevuto numerose segnalazioni riguardanti possibili violazioni alle norme sulla caccia, con spari avvenuti fuori dagli orari e dalle giornate consentite. Le violazioni avevano permesso di restringere un’area di interesse nei pressi di Alice Bel Colle, dove i militari notavano strane lavorazioni da fabbro provenire dall’abitazione del 72enne. Insospettiti hanno deciso di fare un controllo a casa del Bruzzese anche perché risultava avere una vecchissima denuncia per violazioni alla legge faunistica.

Nel corso della perquisizione, i militari si sono trovati di fronte a un vero e proprio arsenale nascosto, di cui l’uomo aveva solo in parte un titolo di detenzione. Con le armi legittimamente detenute (alcuni fucili e una pistola), gli uomini della Benemerita hanno trovato anche due revolver della metà del XIX secolo, classificati armi antiche, una carabina ad aria compressa risultata rubata alcuni mesi fa a Rivalta Bormida, nonché una pistola lanciarazzi modificata dallo stesso Bruzzese per potere sparare proiettili calibro 36.

Una delle armi legittimamente detenute, una carabina, era stata modificata avendo modificato il vivo di volata (la parte terminale della canna) con una filettatura, atta probabilmente ad agganciarvi un silenziatore che però non è stato trovato.

Oltre alle armi, l’uomo deteneva un centinaio di munizioni di vario calibro per fucile e per pistola, non denunciate. Ora deve rispondere di detenzione di arma clandestina, ricettazione, alterazione di arma e detenzione abusiva di munizionamento.

Su disposizione del Pubblico Ministero, il 72enne è stato posto in regime di arresti domiciliari nella sua abitazione.